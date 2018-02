Almeida replica a 'Rivi' que luchar contra el botellón «no es represión» En el carnaval las calles de El Antiguo se llenaron. / PIÑA El presidente de Otea reta al concejal de Festejos a que acuda a la Fiscalía «si fuera verdad que he destrozado el paseo de los Álamos» D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 23 febrero 2018, 03:55

«El Ayuntamiento de Oviedo está obligado a poner los medios para que se cumpla la ley. En este carnaval no se hizo. Y hacer cumplir la legalidad vigente en un estado democrático no es represión». Así respondió ayer el presidente de la patronal de hostelería y turismo, Otea, José Luis Álvarez Almeida, al concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi'. Este había asegurado que las molestias y la suciedad provocadas por el botellón de antroxu el pasado fin de semana no se pueden solucionar «exclusivamente con la Guardia Civil». Sin embargo, este miércoles el edil ya admitió que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle «es un problema muy serio», aunque pidió a Almeida que no le diera lecciones al respecto.

Un giro que celebró el hostelero, a la par que le recordó que se trata de algo que desde Otea «llevamos muchos años diciendo». Y replicó que «no damos lecciones a nadie. Las lecciones las dan los maestros. Ponemos en evidencia la dejación de funciones en el carnaval, que es un hecho incontestable y que ha producido un perjuicio a vecinos y hosteleros».

Otea Expresó su «profundo malestar» tras el botellón de antroxu y la «falta de interés» del Ayuntamiento por solucionarlo. Festejos Su edil defiende que hubo «la mejor programación» en antroxu y que el botellón no se soluciona solo con «represión». Atención a las Personas La concejala recuerda a Otea los programas preventivos contra el alcohol y la invita a colaborar.

Por otro lado, el presidente de Otea se defendió de las «muy graves acusaciones hacia Otea» de 'Rivi', quien señaló que Almeida «ha destrozado con sus chiringuitos un Bien de Interés Cultural como el paseo de los Álamos». La respuesta fue inmediata: «Usted no es juez, no puede decir que se ha dañado el paseo de los Álamos», aseveró Almeida, para luego retar al edil: «Si fuera verdad le falta tiempo para acudir a la Fiscalía a denunciarlo. Es muy curioso que no haya informe municipal alguno al respecto», y prosiguió que «los chiringuitos los ponen usted y los partidos políticos. Nosotros, para combatir su competencia desleal instalamos casetas hosteleras de calidad con profesionales y trabajadores dados de alta».

De espaldas al sector

El hostelero tachó de «provocación» que el edil «se ponga medallas» al decir «que los restaurantes estuvieron llenos después de dar la espalda al sector». «Ha sido el primer año en el que desde el Ayuntamiento no se movió un dedo en la organización y promoción del Menú del Antroxu», denunció Almeida. Reclamó «un interlocutor válido en el Ayuntamiento» con el que poder «desarrollar, de una vez por todas, una estrategia turística que vuelva a poner Oviedo en el lugar que se merece».

Ante la insinuación de 'Rivi' sobre la escasa representatividad de la asociación entre los hosteleros, su presidente entró en el cuerpo a cuerpo: «En Otea la presidencia se obtiene ganando unas elecciones en las que participan todos los hosteleros de Asturias. Usted, en las elecciones de Oviedo, no ha ganado nunca y está en el gobierno municipal de carambola», espetó.

Almeida recogió el guante de la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, quien pidió que Otea vuelva a colaborar en los programas locales para que los jóvenes se diviertan de forma saludable y que este año, solo en las actuaciones en colegios, llegarán a 4.907 personas. «Valoramos los programas y actuaciones que desde el Plan Municipal sobre Drogas se desarrollan en prevención y en las que participamos y colaboramos, pero de nada sirven si desde Cultura no se actúa para evitar el botellón y se hacen declaraciones que indirectamente suponen la rendición», respondió.

El dirigente hostelero dejó sin réplica al edil de Seguridad Ciudadana, que dijo no saber «exactamente qué es lo que no les gusta a los hosteleros».