«El bulevar es un ejemplo de despropósito», afirma Ladreda

Fernando Fernández-Ladreda, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Oviedo cargó ayer duramente contra la gestión del proyecto del nuevo bulevar de Santullano que calificó de «ejempo de despropósito» tras elaborar una detallada cronología de los últimos meses del plan que, según Urbanismo y la adjudicataria, se retrasará en la entrega tras haber llegado a un acuerdo con el Principado para no alterar los tráficos al HUCA.

«Desde primeros de junio los ganadores del concurso de ideas tendrían que haber redactado el proyecto pero este no ha podido ver su nacimiento por múltiples dificultades», señaló el concejal que se retrotrajo a las pegas del gobierno regional en varias propuestas como la eliminación del paso elevado a La Tenderina o la inicial rotonda de acceso a la ciudad -descartada ya tras la solución aportada para el HUCA-.

«En el Ayuntamiento somos conocedores, además, que los propios vecinos de La Monxina no quieren aparcamientos sino instalaciones deportivas que se echan en falta», añadió Fernández-Ladreda.

En cuanto a la naturaleza del retraso, el concejal popular añadió a continuación problemas de comunicación entre el equipo redactor y el Consistorio y falta de aporte de datos por parte de los técnicos municipales. «Para poder contar con el proyecto aún faltaban cosas y así los responsables de su redacción insistieron a comienzos del pasado mes de junio en que el Ayuntamiento les dé los datos que tendría que haberles proporcionado ya y no lo había hecho», explicó el edil.

Asimismo, Fernández-Ladreda afirmó que el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, ocultó hasta ese mes de junio que los redactores «habían solicitado una prórroga desde el 21 de mayo porque no sabía por dónde iniciarlo» y se refiere a una propuesta de entrega por fases.

«El pasado 20 de junio el equipo de gobierno ya no hablaba de iniciar las obras a finales de año», denunció Ladreda que añadió que « el 30 de junio llegó la noticia de que una rotonda elevada distribuiría el tráfico al HUCA». «Ahora hemos conocido la auténtica realidad: los redactores no saben nada del Ayuntamiento. Su solicitud de prórroga no ha merecido respuesta». «Estamos ante tres años de propaganda y de engaños que no se ven materializados ni siquiera en el papel», sentenció el edil.