El PP vaticina el «colapso» de la Fundación de Cultura de Oviedo con el cambio de sus estatutos María Ablanedo y Gerardo Antuña, ayer. / ALEX PIÑA Antuña afirma que se está «acosando» al técnico que sacó la plaza de gerente y acusa a Sánchez Ramos de erigirse como 'El Rey Sol' G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 23 marzo 2018, 03:29

El Grupo Municipal del PP confirmó ayer que se opondrá a la modificación de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura que promueve el equipo de gobierno del organismo para suprimir la figura del gerente y dejar en manos de la presidencia la gestión económica y presupuestaria, las cesiones de los equipamientos culturales, los contratos a porcentaje de taquilla o los contratos menores y para que la entidad asuma la organización de los festejos de la ciudad. En rueda de prensa, los concejales María Ablanedo y Gerardo Antuña, han alertado de que el cambio en los estatutos precipitará «el colapso» de la Fundación Municipal de Cultura y advertido de que «incrementará el caos en la gestión». Ablanedo habló de «hechos objetivos» y recordó que, con la estructura actual, «son continuos y escandalosos los retrasos en las contrataciones», con espectáculos cuyas entradas se ponen «en taquilla sin haberse aprobado». Una circunstancia que perjudica a los artistas, merma la recaudación de los eventos al retrasar la publicidad e impide captar públicos de otras partes de Asturias. Todo ello, pese a que la entidad cuenta con el mismo personal, «reforzado y con más apoyos externos» que bajo el mandato del PP.

Apartar a los técnicos, para poner al frente de la gestión a la presidencia, sostuvo Ablanedo, no hará si no precipitar el colapso de la Fundación. Lamentó que «se está perdiendo una oportunidad de oro» para hacer una reforma, desde el consenso, que «solucione los problemas estructurales» de la entidad y que no tenga que ser revertida dentro de un año.

«El Rey Sol» y acoso

Los nuevos estatutos de la FMC serán sometidos a votación este viernes en el consejo rector de la entidad como adelantó este diario. Gerardo Antuña recordó que la figura del gerente y que esta plaza se cubriese por concurso entre los funcionarios de la casa fue una exigencia de IU en el anterior mandato y que desde que el actual responsable tomó posesión, «lo que se está haciendo con el funcionario que sacó la plaza es acoso».

«Vamos a tener un concejal al que podemos denominar 'El Rey Sol'. A partir de ahora Sánchez Ramos puede decir 'la cultura en Oviedo soy yo'», denunció. «Es ridículo que vayamos a tener un gerente que es un cargo público y que no está ni cualificado ni calificado para realizar las labores del gerente», concluyó Antuña.