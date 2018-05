La campaña de la Semana del Peatón controló a 1.257 viandantes sin multarles

La campaña de la Semana del Peatón, llevada a cabo por la Policía Local del pasado lunes al domingo, se ha saldado con cero multas. De los 1.257 viandantes a los que controlaron los agentes, ninguno realizó «comportamientos tan graves que merecieran una sanción directa».

Eso sí, los agentes se dedicaron a concienciar: repartieron 750 folletos con un decálogo a los que cometieron infractores leves y controlaron las entradas y salidas en 25 colegios.

Sí hubo castigos entre los 217 conductores a los que se controló. Hubo cuatro denuncias por alcoholemia, dos por no llevar el cinturón, uno por conducir sin carné, uno por carecer de ITV en vigor y otra por exceso de velocidad. El concejal de Seguridad, Ciudadana, Ricardo Fernández, insistió en la «vía pedagógica» e insistió en que «las condiciones para denunciar eran circunstancias muy graves que pusieran en riesgo la vida de terceras personas, no denunciar a cualquiera que cruce mal». El edil se mostró satisfecho y expresó «la necesidad de continuar, es un trabajo que no se acaba».