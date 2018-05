«La candidata a Alcaldía debe decidirse por diálogo no por principio» Alma Angélica Fuertes. / PIÑA Alma Angélica Fuertes, candidata Podemos Oviedo: «La candidatura que se haga con la secretaría general deberá incluir personas de la otra. Ya gane yo o lo haga la otra tiene que haber inclusión» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 27 mayo 2018, 03:12

Alma Angélica Fuertes (Ciudad de México, 1968) es licenciada en Antropología Social. Lleva dos años residiendo en Oviedo tras migrar del país azteca. Casada con un descendiente de asturianos y madre de dos hijos, opta a dirigir la secretaría general de Podemos Oviedo.

-¿Qué líneas defiende su candidatura a la secretaría General de Podemos Oviedo?

-Nuestra candidatura defiende el fortalecimiento de los órganos internos del partido. En Podemos Oviedo no tenemos una experiencia importante con un consejo ciudadano municipal, que es el órgano de gobierno, y es necesario construirlo, fortalecerlo y hacerlo plural. El segundo pilar importante es la cuestión de género, que además de la presencia de las mujeres, es necesario potenciar las formas y los contenidos de las políticas que se busque en aras de la igualdad y de la mano con esto, la visibilidad de los colectivos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

-En caso de hacerse con la secretaría general, ¿integrará a gente de la otra candidatura representada por Daniel Latorre?

-Tiene que se así porque lo que hace una secretaría general, que nosotros en el documento político organizativo lo llamamos coordinación general, es dirigir un consejo plural por lo que las votaciones van a dar lugar a la constitución de un consejo donde además de haber gente de tu lista, habrá gente de la otra y representantes de los círculos. Tiene que ser así, ya gane yo o gane la otra candidatura. En ambos casos, tiene que haber inclusión.

-Si no hay sorpresas, Ana Taboada repetirá como candidata a la Alcaldía de Oviedo. ¿La respaldará?

-Creo que eso no se puede decidir por principio. Nosotros estamos a favor de hacer una candidatura de unidad popular desde un diálogo con los movimientos. Entonces tú no puedes llegar a ese diálogo, si los partidos ya imponen su candidata. No creo que funcione así. De nuestros perfiles, es cierto, que es de las personas más formadas y más sólidas y sería grato tenerla como alcaldesa, pero eso no se puede definir a priori, hay que constituirlo desde otra negociación.

-¿Por dónde pasaría esa negociación?

-Las relaciones con otros partidos, con otras fuerzas políticas, movimientos o cómo ir a una candidatura de unidad popular es algo que tiene que determinar y proponer el consejo municipal.

-En este punto, ¿cómo ve una futurible confluencia con Izquierda Unida?

-Creo que es complicado en Oviedo, pero eso se podría construir si Izquierda Unida tiende la mano y tenemos propuestas en común. Se podría, pero la verdad no sé si si sucederá.

-¿Qué considera prioritario para el municipio?

-Queremos una ciudad para la gente y eso pasaría por una remunicipalización de servicios más profunda e ir a más ámbitos que el logrado en el servicio de Recaudación, pero requiere del respaldo social.