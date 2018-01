Caunedo denuncia que el tripartito busca acallar al PP para no hablar de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, portavoz del PP. / PIÑA Acusa al gobierno local de intentar que no se debata de los problemas de la ciudad en los plenos para ocultar su falta de gestión G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 19 enero 2018, 03:31

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Agustín Iglesias Caunedo, sostuvo ayer que «la táctica del tripartito» es negarse «sistemáticamente a que se hable de Oviedo y de los temas que preocupan a los ovetenses en los plenos». Al hilo de la sentencia que le reconoce el derecho a un turno de réplica por alusiones que el alcalde le denegó en mayo, Caunedo insistió en que el tripartito «utiliza los turnos para insultar y acosar al PP», algo que, en su opinión, es «muy fácil» cuando no se da el turno de palabra a la oposición. «La sentencia de la que hablamos forma parte de esa táctica. Acallar a la oposición, silenciar al PP con el objetivo de que no se hable de Oviedo, porque en la ciudad no hay gestión», subrayó el regidor. Además sostuvo en referencia a Somos que hay «una parte importante del tripartito que necesita del PP para seguir existiendo», pero que su grupo seguirá haciendo una oposición «propositiva» y sin entrar en «ese cuerpo a cuerpo».

Frente a esa «táctica», el edil detalló que su grupo planteó el año pasado un total de 73 proposiciones. Las 21 formuladas en comisiones plenarias fueron dictaminadas en contra; de las 24 presentadas directamente al Pleno, solo se aprobó una. Otras 28 pasaron por comisión y llegaron a Pleno. Cinco se aprobaron, 12 fueron enmendadas por el equipo de gobierno y el resto, desestimadas.

«Parece ser que sólo se puede hablar de política exterior, cuestiones que no discuto que tengan importancia para la humanidad, pero que no forman parte de la agenda local de Oviedo», denunció Iglesias Caunedo.