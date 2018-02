Choque entre Antuña y el alcalde por el control del debate Miércoles, 7 febrero 2018, 03:27

El portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, acusó al alcalde de no controlar los debates y no respetar los informes técnicos por su abstención ante el que aconsejaba no recurrir el fallo que da un turno a Caunedo. El regidor defendió que no quiso cercenar sus derechos, pero que pensó que interpretaba bien la norma.