El cierre de El Corte Inglés siembra dudas sobre el futuro del centro comercial del Calatrava Dos de los locales que El Corte Inglés tiene en el centro comercial Modoo y que el próximo 15 de julio cerrarán sus puertas / FOTOS DE ALEX PIÑA De las 126 tiendas que abrieron hace una década sus puertas solo quedan 40 con actividad ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 29 abril 2018, 02:36

El futuro del centro comercial del Calatrava está en el aire. El Corte Inglés ha anunciado el cierre de sus cuatro locales el próximo 15 de julio y los ha puesto a la venta. Ayer, además, echó la persiana el espacio Lego Fun Factory, tras cuatro años de juegos para los más pequeños de la casa. Esta situación hace que cada vez más pasillos se queden vacíos y que de los 126 establecimientos que abrieron sus puertas hace una década, en la actualidad solo queden cuarenta con actividad.

Esta cifra se podría ver rebajada en los próximos meses. La situación de incertidumbre hace que las marcas estén pensando su futuro. Algunas se muestran cautelosas y están a la espera de que el fondo de inversión británico Benson Elliot desvele sus planes para tomar la decisión final.

Este grupo adquirió en diciembre las instalaciones a la firma Alpha Real Capital bajo un clima de hermetismo. Su intención es transferir la gerencia del Modoo a Estabona Management, que ya se hizo cargo del centro comercial Imaginalia en Albacete y lo relanzó con una zona de juegos infantiles. También quieren «hacer una adaptación a un centro de ocio» gracias a la instalación de unos cines, pero por el momento no se saben dónde se situarán ni tampoco han desvelado qué otras obras realizarán para relanzar este espacio que aspiraba a ser el motor económico de la zona alta de la ciudad.

Con este panorama el edil de Economía, Rubén Rosón, urgió ayer un cambio de rumbo. Rogó que la parte privada del edificio diseñado por Santiago Calatrava tenga un mayor número de actividades para que los ciudadanos consuman: «El Palacio de Congresos y Exposiciones nos ha costado millones de euros a las arcas municipales y lo que deben de hacer ahora los gestores es dotar de vida estas galerías al igual que hemos hecho nosotros con los congresos». Los números avalan las palabras de Rosón y es que en 2013 tan solo hubo trece jornadas profesionales y las previsiones para este año superan la treintena.

El concejal de Somos, también, recordó que la apertura de este centro comercial se hizo en medio del estallido de la burbuja económica y que la decisión de Gabino de Lorenzo de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para construir en estos terrenos un centro comercial y el posterior levantamiento de la moratoria de grandes superficies por parte del gobierno de Vicente Álvarez Areces fue un «error». «La decisión que tomó por aquel entonces el PSOE a nivel regional y el Partido Popular local han obligado a cerrar a decenas de comercios y también nos ha costado millones de euros a las arcas municipales».

Las críticas hacia esta construcción no solo las vertió el edil de Somos. También mostraron su reprobación sus socios de gobierno. Ana Rivas, portavoz del Grupo Municipal Socialista, calificó esta obra como «faraónica» y señaló que el proyecto para la construcción de un centro comercial fue «un fiasco». «El Calatrava del Partido Popular y de Gabino de Lorenzo está siendo ruinoso para Oviedo. Primero regalaron el suelo de El Vasco y del antiguo Tartiere, y este mes, Oviedo tiene que pagar otros 20 millones de euros por esta construcción», apuntó ayer a través de una nota de prensa donde también señaló que este edificio está «lleno de goteras».

Iván Álvarez de Izquierda Unida pidió una solución para este espacio después de los millones de euros que se han gastado en esta construcción: «Está claro que hay que buscar otras fórmulas para dotar de vida a este espacio que costó mucho dinero a los ovetenses de manera vergonzosa».

El antiguo HUCA y el Modoo

Desde el Partido Popular achacaron la marcha de El Corte Inglés a tres motivos: la falta de actividad que hay en la parte alta de la ciudad tras la marcha del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada, el IBI diferenciado y la delimitación de las zonas de gran afluencia turística al centro de la ciudad. «El Modoo no se puede entender sin los 155 comercios cerrados tras el traslado del centro sanitario», aseveró a través de un comunicado su portavoz, Agustín Iglesias Caunedo, en el que también pidió el gobierno regional y local que se pongan las pilas: «Las políticas llevadas a cabo por ambas administraciones para la reactivación del barrio han sido cero y están muy equivocados si creen que basta con abrir un prao para uso y disfrute de los vecinos».

Una opinión parecida la mostró ayer el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho. Señaló que el fracaso del Calatrava es otra consecuencia del abandono de El Cristo tras el cierre del hospital y solicitó la elaboración de un plan de viabilidad para reflotar el área comercial: «El comercio de esta ciudad no puede permitirse más cierres y esperamos que los nuevos compradores apuesten por este espacio».

Un futuro negro

Para los ovetenses el futuro del centro es negro. Martín González acudió ayer al Modoo junto a su hija a disfrutar del último día del Lego Fun Factory y lamenta que estas instalaciones no tienen futuro: «Si no hay actividad, ¿quién pagará los costes de mantenimiento de esta mole?», se preguntó. Para Abraham Coto y Mireia Tomás esta galería comercial «da la sensación de que nació muerta» y predijeron que esta espacio tiene «poco futuro». «La próxima tienda en irse será Primark y la gestión que han llevado ha cabo ha sido nefasta. No puede ser que en veinte kilómetros haya cuatro centros comerciales», apuntó Tomás.

Jesús Fernández achacó la fuga de las principales marcas del centro comercial al alto precio del alquiler: «El 80% de los locales está cerrado debido a los altos precios que se deben pagar cada mes», lamentó.

Para Patricia Sánchez lo peor de esta situación es que el Ayuntamiento ha pagado una «millonada» por estas instalaciones y ahora cierran todas las tiendas: «Con este centro comercial está pasando lo mismo que en el Centro Cívico y su futuro es devastador», lamentó.

Entre los que ayer se encontraban en los alrededores de este edificio es el presidente de la asociación vecinal de la zona, Ramón del Fresno, quien urgió una solución «inmediata» para estas instalaciones y cree que el futuro de este espacio pasa por tiendas de lujo: «El futuro del centro comercial pasa por poner cosas de calidad y de élite», añadió. Sitio tienen, quedarán disponibles 35.000 de los 40.000 metros de tiendas.