Licencias dará cita previa para agilizar los trámites

El Ayuntamiento de Oviedo tratará de poner fin a las colas de los lunes ante la sección de Licencias -único día en el que los técnicos atienden al público- con un sistema de cita previa. El alcalde, Wenceslao López, se comprometió ayer a poner en marcha el sistema, en cuya implantación trabajaba ya desde hacía meses el concejal del ramo, Ignacio Fernández del Páramo, en el transcurso de una reunión con representantes de la patronal Asprocom y de los colegios de Arquitectos y de Aparejadores para tratar de desatascar la concesión de estos permisos.

La sección de Licencias, lastrada por la falta de personal, pero también por problemas organizativos y funcionales que distan de ser nuevos, acumula, con datos de 2016, los últimos disponibles, un desfase entre entrada y salida de documentos de 40.002 escritos desde 2004. El equipo de gobierno trató de enmendarlo con la contratación de personal temporal y dando salida a las licencias menores con declaraciones responsables. La situación de estas ha mejorado, pero su número sigue creciendo, y la obligación legal desde el año pasado de tramitar los permisos de forma electrónica está generando otros nuevos con las licencias mayores ahora que repunta la construcción.

El Ayuntamiento y los colegios profesionales, explicaron fuentes municipales, se comprometieron ayer a trabajar en una suerte de guía de tramitación que evite errores en las solicitudes que luego acaben en demoras en su tramitación. El Ayuntamiento por su parte accedió a simplificar aún más los trámites para la concesión de las autorizaciones.

De las nuevas, no de las que llevan atascadas años en la sección, porque los problemas no son de ahora. Licencias ha perdido por jubilación mucho personal veterano, sustituido solo en parte por interinos, lo que ha complicado la gestión. Otros problemas que señalan los trabajadores del área se refieren a la tramitación electrónica a la que no acaban de hacerse ni los solicitantes de los permisos ni tampoco parte de la plantilla del departamento. Tampoco ayuda la herramienta informática. FirmaDoc no admite documentos que pesen más de 30 megabytes, lo que obliga a acabar haciendo dos expedientes: uno en papel y otro en digital.