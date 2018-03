Ciudadanos cree que el bus con paradas para mujeres lanza «un mensaje alarmista»

El Grupo Municipal de Ciudadanos manifestó su rechazo ayer a la propuesta del PP de que los autobuses paren por la noche a demanda de las mujeres para evitar abusos sexuales porque «mandaría el mensaje alarmista a la sociedad de que las mujeres tienen que vivir con miedo y estar atemorizadas al salir por la calle».

La medida «destila un proteccionismo paternalista que no nos parece positivo» y que resulta «contradictorio con las tesis feministas que abogan por eliminar el estigma trasnochado del sexo débil», afirmó el concejal naranja Luis Zaragoza.

Ciudadanos aprovechó para recordar su propuesta para aumentar la seguridad en las calles: recuperar la policía de proximidad, «con agentes patrullando los barrios para incrementar la seguridad de todos los ovetenses». «Lo propusimos hace ya un año, esperando la unanimidad de todas las fuerzas políticas, dado que también lo habían propuesto en su programa electoral. Sin embargo, ni el tripartito ni el PP votó a favor», recordó el concejal.

En una tesis no muy alejada se había manifestado la concejala de Educación, Mercedes González (Somos), que abogó por no culpabilizar a las mujeres responsabilizándolas siempre de su propia seguridad: «¿Por qué no se actúa sobre los presuntos agresores? A lo mejor están esperando en el portal», planteó. Por su parte, la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, calificó de «idea interesante» la propuesta del PP, si bien recordó que la medida requiere «estudio y planificación», dentro del Plan de Igualdad municipal que se está redactando.