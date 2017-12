Ciudadanos critica que la cabalgata de Reyes se contrate «dos días antes de celebrarla»

El Grupo Municipal de Ciudadanos criticó ayer que el gobierno local haya convocado el órgano encargado de contratar la cabalgata de Reyes «a principios de año; es decir, que vaya a contratarse solo con dos o tres días antes de la celebración de propio evento».

A través de una nota de prensa, el edil Luis Zagazona denunció que el tripartito tampoco le aclaró ayer en la Comisión de Cultura «cómo ni cuándo se va a organizar», con lo que «hace gala de una absoluta falta de transparencia y genera serias dudas de que vaya a celebrarse este año con normalidad y sin sobresaltos».

Por tanto, indicó que todo se gestiona con «improvisación» y que siempre «se llega al límite en los plazos».

Además de este asunto, Zaragoza lamentó que aún no se hayan puesto a la venta los abonos para la zarzuela y el ballet, «con lo que se impide que se conviertan en un regalo de Navidad, como se hacía otros años». Aseguró que este retraso hace perder toda la campaña navideña: «La Cultura con mayúsculas que al tripartito no le interesa o no le gusta, es sólo una muestra más del ataque a una materia que con este gobierno va a menos».

En los últimos días, este grupo de la oposición también cuestionó duramente la gestión del gobierno local tras la liquidación del convenio con la Sociedad Ovetense de Festejos y que, por primera vez, los ayudantes de los Reyes Magos sean actores y cobren.