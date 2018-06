Ciudadanos cuestiona el contrato de los presupuestos participativos

Los concejales de Ciudadanos Luis Pacho y Luis Zaragoza denunciaron ayer dos irregularidades en el contrato de los presupuestos participativos. Defendieron que la licitación para la difusión de esta adjudicación se cierra hoy pero, sin embargo, ya se han desarrollado dos actividades incluidas en los pliegos: «Del 10 al 30 de abril se llevó a cabo la fase de información, debate y propuestas, y del 11 al 30 de mayo la fase de apoyos», explicaron ambos ediles. Además, pidieron que la licitación sea declarada «nula» en la mesa de contratación. «Queremos que esta situación se corrija en fase administrativa, si no lo hacen tomaremos otras medidas», apuntó ayer Zaragoza.

Estas palabras fueron rebatidas por el Grupo Municipal de Somos a través de una nota de prensa. Calificó a la formación naranja como «partido muleta del Partido Popular» y les acusó de «equivocarse». «No se ha hecho ni uno de los trabajos auxiliares y de apoyo a la campaña de los presupuestos participativos porque no se ha asignado la licitación». Señaló, igualmente, que no han podido hacer una nueva campaña gráfica, ni las asambleas, ni la campaña publicitaria porque no se ha asignado este contrato.