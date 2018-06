Ciudadanos denuncia que los alumnos del Buenavista I llevan seis meses sin patio El patio del colegio Buenavista I. / Mario Rojas C. P. OVIEDO. Viernes, 8 junio 2018, 02:46

El Grupo Municipal de Ciudadanos presentará en la próxima comisión de Educación una queja motivada por el retraso en las obras de la cubierta del patio del colegio Buenavista I.

Según la formación naranja, debido a estos atrasos los alumnos llevan medio año sin patio. A través de una nota de prensa, denuncian que «la obra de la cubierta se haya entregado ya el pasado mes de mayo y un mes después aún no se pueda abrir el patio a los alumnos porque no ha sido recepcionada la obra y esté sin terminar, con las porterías de las canchas sin anclar», recoge el escrito. Una situación que han trasladado al gobierno municipal pero, aseguran, no han obtenido contestación.