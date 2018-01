Ciudadanos pide que Fomento garantice la Ronda Norte con el «menor impacto ambiental»

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado una proposición para que el Pleno del Ayuntamiento solicite al Ministerio de Fomento «un proyecto de Ronda Norte que garantice la inversión estatal con el menor impacto sobre el entorno». En un comunicado, su portavoz, Luis Pacho, cree que «ha llegado el momento de que los tres socios de Gobierno dejen de marear la perdiz y confundir a los ovetenses y de que fijen una postura común sobre el proyecto». Máxime ahora que Fomento ha licitado un nuevo estudio informativo por más de un millón de euros, que adjudicará este mes o el próximo.

Pacho recuerda que «el alcalde ya solicitó el pasado verano una reunión con Fomento para abordar los problemas de tráfico de la zona oeste y todavía no hay respuesta, mientras que el ministro ha estado este mes en Gijón y Avilés prometiendo una lluvia de inversiones». El portavoz naranja cree que la indefinición «y las posturas enfrentadas de los socios de gobierno» sobre cuál es la solución ideal para los graves problemas de atascos de la falda del Naranco deja la ciudad «fuera de la partida. Estamos perdiendo el tren de un compromiso de inversión estatal para una obra vital para la ciudad», señala y culpa a Somos de «marear la perdiz con otras soluciones a medias que no son más que parches y que implican, como ha reconocido el propio alcalde, muchas trabas jurídicas que tendrían que afrontarse, además, con presupuesto únicamente municipal», ya que los enlaces propuestos entre La Florida y Piedramuelle y Ciudad Naranco y la AS-II no podrían considerarse parte de la red de carreteras del Estado y financiarse, por tanto, con cargo a los presupuestos de Fomento.

Rosón

Por su parte el concejal de Economía, Rubén Rosón, denunció ayer que «desde que el PP gobierna en el Estado, Oviedo tiene menos presupuesto en inversiones. El año pasado con récord negativo, apenas unas decenas de euros por habitante». «Ya basta de que el PP tome Oviedo como rehén, es una actitud revanchista», denunció.

«El ministerio no puede ser un órgano del PP, tiene que saber que es la capital de Asturias y que necesita inversión en infraestructuras como las demás ciudades. No puede ser que el ministro de Fomento se pasee prometiendo millones a otras ciudades y propuestas necesarias para Oviedo como la de La Pixarra y la solución para la zona oeste de la movilidad no cuente con la financiación del ministerio», insistió. «Ahí es donde tendría que estar el PP, y vemos que aquello del PP de la 'Pasión por Oviedo' era pasión por el dinero de los ovetenses», concluyó el concejal.