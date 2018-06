«El colectivo romaní sufre una discriminación múltiple» Demetrio Gómez, en el Museo Arqueológico de Oviedo. / ALEX PIÑA El activista Demetrio Gómez explica que «se enfrenta desde al rechazo por ser gitanos a la no inclusión en los discursos LGTB mayoritarios» ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 30 junio 2018, 03:14

Demetrio Gómez, activista gitano, defensor de los derechos del pueblo Rrom, fundador del Forum Of European Roma Young People y presidente de la plataforma y asociación Ververipen, Rroms por la diversidad, ofreció ayer en el museo arqueológico de Oviedo su 'chapa amena', un coloquio titulado 'Activismo LGBTIQ Romaní interseccional, inclusivo y descolonizado', que versó sobre los derechos del pueblo romaní en materia de diversidad y de las dificultades que acarrea ser gitano y LGBTIQ+.

«Los movimientos LGBT mayoritarios y el feminismo están tomando un rumbo que se distancia un poco de nuestra filosofía», comentó el mexicano. «Dentro de estos movimientos solo se está teniendo en cuenta la postura de género, pero no otros factores a la hora de elaborar un discurso que sea inclusivo como tendrían que ser, por ejemplo, el estatus económico, el lugar de procedencia, la étnia o la religión». Afirmó que «esa falta de atención a ciertos aspectos ha hecho que en algunos grupos se haya llegado a que colectivos LGTB y parte del colectivo feminista estén engrosando las filas de la ultraderecha, como era el caso del ya fallecido Pim Fortuyn en Austria, y que estos grupos estén olvidando sus raíces para acercarse a tendencias neoliberalistas totalmente contrarias a lo que defendemos».

El activista internacional por los derechos de las minorías lleva luchando casi toda su vida -comenzó en la adolescencia- por la defensa del colectivo gitano, «que es tan diverso como cualquier otro», explicó, y por su inclusión en la participación directa en términos políticos y ciudadanos.

«Los disidentes sexuales han sido a lo largo de la historia los que fueron capaces de romper el 'statu quo'», dijo, «pero desgraciadamente ahora no estamos viendo eso».

El colectivo Ververipen, Rroms por la diversidad, al que pertenece de forma activa desde hace varios años Demetrio Gómez, se fundó en abril de 2010 como 'safe zone', o zona secreta segura, con el objetivo último de arrojar luz sobre todo aquello que no se conocía sobre el pueblo romaní y de protegerse entre sí, una premisa con actitud universalista que no quiere repetir los planteamientos presentados por otros colectivos y asociaciones; un grupo diverso de gitanos LGBT que ha moldeado a lo largo de los años un discurso lleno de posibilidades y no de imposiciones. La palabra Ververipen, sin ir más lejos, significa Diversidad Romaní en lengua Rrom -caló, como se la conoce en España-.

«El colectivo romaní sufre una discriminación múltiple, pues se enfrenta al rechazo de la sociedad mayoritaria por el mero hecho de ser gitanos; a la invisibilización de la diversidad Rrom, pues la gente común tiende a homogeneizar al colectivo; la lucha interna dentro de la propia población gitana y la no inclusión en los discursos de los colectivos LGBT mayoritarios», concluía.

Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo, presente en la conferencia, aseguró que el desfile del Día del Orgullo, el pasado jueves, «fue un día histórico que demuestra que Oviedo no es una ciudad monocolor». También subrayó que la declaración institucional del FEMP «se queda en los bordes», pero que su grupo la apoyará «explicando sus carencias».