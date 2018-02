La Cometcon de Oviedo, a punto de desaparecer por el impago de las subvenciones

La organización de la Cometcon, la asociación El Eje Asturias, denuncia que el impago del convenio municipal para la edición de 2017, que asciende a 120.000 euros, pone al borde de la cancelación la convención de este año. A menos de un mes de su celebración, el 23 de marzo, Héctor Lasheras, director del evento, asegura que «si no se ha abonado el día 25, se cancela».

Lasheras recuerda que el concejal de Economía, Rubén Rosón, se comprometió públicamente a apoyarles con un convenio y que, aunque la comunicación con él es fluida, el pago sigue sin materializarse. En verano justificaron la subvención, relata, pero el pasado 23 de enero la Intervención municipal reclamó más documentos y se los enviaron, pero no obtuvieron respuesta. Además tras haber invertido en carpas 40.000 euros, el Consistorio les reduce el aforo de 6.000 a 4.100 personas diarias «sin explicación».

«No es que no queramos, es imposible. No tenemos dinero», explica Saúl Parra, otro organizador. El tesorero, Pablo Martino, completa que para pagar a los proveedores pidieron un crédito: «Tenemos 108.000 euros en negativo. Me siento vendido por el Ayuntamiento».

Parra apunta que el daño en términos de imagen sería tal que «no se podrá a volver a hacer la Cometcon después de la cancelación». Considera que la repercusión del evento en la ciudad «pasa del millón de euros» entre hostelería y hotelería. Claudia da Fonseca, responsable de los concursos, añade que ya se han apuntado «unas ochenta personas» y existen muchas reservas de hotel.

Los problemas son serios. Según ha podido saber este diario, Intervención rechazó la subvención de 2016 a El Eje Asturias por no haber justificado, de acuerdo con sus criterios, la del año anterior. En cuanto a la de 2017, diez veces mayor, los reparos se multiplican, de acuerdo con fuentes municipales, las cuales añaden que existen «facturas por comidas anteriores a la celebración del evento que los técnicos consideran que no se ajustan al convenio». Asimismo, existen dudas sobre algunas de las facturas presentadas por proveedores del evento. El equipo de gobierno mantendrá hoy una reunión para buscar una solución.

La posible desaparición del evento destató una ola de apoyos en toda España. El hashtag #QUEREMOSCOMETCON fue uno de los más comentados en las redes sociales y una petición para mantenerlo, dirigida al Ayuntamiento, superó al cierre de esta edición las tres mil firmas.