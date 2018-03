La Cometcon de Oviedo se celebrará del 23 al 25 de marzo, con la subvención aún pendiente La pasada edición. / MARIO ROJAS La organización corrobora las fechas previstas a la espera del convenio municipal de 120.000 euros, «que se firmará próximamente» D. LUMBRERAS OVIEDO. Sábado, 10 marzo 2018, 03:42

Después de la amenaza de cancelación, finalmente se confirma que habrá Cometcon del 23 al 25 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava. Héctor Lasheras, el director del mayor congreso de Oviedo, que el año pasado reunió a casi 18.000 personas, así lo confirmó: «La organización se va a comprometer con esta ciudad y con los ovetenses, por ellos, por el cariño y la confianza dada». Comenzarán este lunes a vender entradas anticipadas por internet.

A pesar de que aún no está firmado el convenio municipal para la celebración del evento, dotado con 120.000 euros (lo mismo que el año pasado) y que otorgará el 80% de la financiación por adelantado, según informó el mes pasado el concejal de Economía, Rubén Rosón, Lasheras se fía de «la palabra dada por este Ayuntamiento». Y fuentes municipales afirmaron que «el convenio se firmará en los próximos días»

Lasheras expresó «sorpresa» por que el convenio de 2018 pendiente, cuyo texto aún no conoce y cuya subvención teme que disminuya, no se tratase ayer en junta de gobierno, si bien «tras reuniones nos juran que el día 16 estará todo». Ello no quita que «si el día 16 de la junta de gobierno no sale todo bueno, bonito y barato y hay que cancelar, tomaremos las medidas oportunas pero confiamos en que no sea así».

Los inconvenientes administrativos a los que se ha enfrentado a este año la Cometcon llevaron el evento al borde de la cancelación. El pasado 15 de febrero, la organización, la asociación juvenil El Eje Asturias, denunció que el expediente de la subvención al evento de 2017 estaba paralizado tras haberles requerido la Intervención municipal que subsanasen algunos documentos justificativos. Así lo hicieron y esperaban una respuesta desde el 13 de enero, afirmaron entonces.

Al día siguiente, 16 de febrero, Rosón compareció para explicar que el retraso se debía a que el documento se encontraba en un «limbo informático» y la escasez de personal había dificultado la tramitación, pero que esta avanzaría. Tras unos días de incertidumbre, concluido el mes, el Ayuntamiento pagó 108.000 euros de 2017 pendientes; los 12.000 restantes deben justificarse aún, a criterio de la Intervención municipal. La organización dijo entonces que se debía a un problema con la tarjeta de crédito y que se arreglaría, pero aún no lo han cobrado.

Los organizadores han preparado ya cuarenta puestos comerciales y treinta para artesanos en el Calatrava, además de los ya tradicionales concursos de 'cosplay' y danza. Entre los invitados ya develados, estarán los conocidos youtubers Loulogio y Zorman.