La Cometcon se vuelve galáctica

El agua asedió el Palacio de Congresos, el viento amenazó con volar las carpas y obligó a recoger la carpa de taquilla, pero ninguna borrasca consiguió acabar con el entusiasmo de las 7.200 personas que ayer disfrutaron del día grande de la Cometcon, el gran evento de ocio alternativo de la ciudad. Talleres, tiendas, salas de juegos y competiciones no dejaron de recibir visitantes en una jornada marcada por la abundante afluencia y el ambiente de fiesta.

En los puestos comerciales se notó la asistencia. «Ayer (por anteayer) vino mucha gente, siempre va bien», resumía Adrián Quereda, de Juegos Legendarios, que venía de Alicante por cuarto año. También apreciaban la concurrencia los debutantes. Armando Medina, de la barcelonesa Anime Universo, agradeció un evento «lindo» con una ubicación que «llama la atención» y «bien iluminado», aunque lamentó el mal tiempo. De Coruña venían los artesanos Ana Boedo y Daniel Davila, de Corvids Nest, con la Espada Maestra de 'La Leyenda de Zelda' elaborada con resina como producto estrella. «Hay mucho movimiento y la gente es muy agradable», apreció Boedo, que sólo echó en falta algo más de espacio en el estand.

Los polesos Alejandro Cuervo (Deadpool) y Laura García (Viuda negra) llegaron poco después de las diez y estuvieron «una hora esperando» para entrar. Pero «quitando el tiempo, lo demás bien». Y es que la fuerte asistencia fue la tónica a lo largo de toda la jornada, con un continuo bullir de personas por todo el Calatrava. A las 16.30 hubo que detener la cola porque se había alcanzado el aforo máximo, 4.160 personas. Tanta era la afluencia que en algunos momentos se notaba que no corría el aire, y en la cafetería se formaron colas de casi una hora para tomarse un bocadillo.

Con todo, los habituales de la convención estaban contentos. La ovetense Belén Domínguez, Misa de 'Death Note', vino como siempre «porque hay un montón de tiendas y torneos bien organizados». El corverano Nicolás Suárez (Kayn, asesino de la sombra) valoró reencontrarse con «gente conocida» y que había «muy buen rollo. Vas haciendo amistades».

Entre 'cosplays', espadas, manga y otros clásicos, una novedad: las bodas frikis. Una idea de Sara Serna, de la empresa ovetense Sal y Chocolate: «La gente quiere personalizar, soy friki y se me ocurrió especializarme en bodas diferentes y temáticas». Mariano Menéndez, sacerdote pastafari, casó al matrimonio ordinario formado por Juan Pérez (Assassins Creed) y Sonsoles Fabián (Jedi), que disfrutaban de su primera Cometcon, «espectacular»» procedentes de Orense. En lugar de «sí, quiero», ella dijo: «Si no hay más remedio...».

El concurso de 'cosplay', el momento del día, estuvo a punto de no celebrarse cuando las tropas imperiales, comandadas por Darth Vader y llegadas de Madrid, Cantabria, Galicia y toda Asturias, tomaron el escenario principal, con multitud de soldados y señores oscuros. Pero, en su «infinita magnanimidad», concedieron una tregua y hasta dejaron pasearse a los Jedi con sus 'palitos de luz'.

El público, que llenó el Auditorio, también llevaba sus 'cosplay': Disney, Zelda, anime... Se cumplieron dos ya tradiciones del concurso: presentación de Askal Cosplay e inicio tardío. «Cada año hay más nivel porque están más trabajados», valoró la experta Maite Capín. Fueron quince actuaciones individuales y ocho de grupo, más un poco de pasarela de regalo.

El concurso transcurrió entre goteras y actuaciones de películas de animación como 'Anastasia' (dos concursantes eligieron a la princesa rusa) y 'El emperador y sus locuras' o juegos como 'League of Legends': la pequeña Valeria encandiló al público con su actuación como Ahri. Más tarde, la concursante Aniru le di la vuelta al personaje, sacando su lado más sensual. Los participantes exhibieron 'cosplays' muy trabajados. No fue así en todos los casos con las actuaciones: uno incluso reconoció que no le había dado tiempo de prepararse nada. El punto opuesto fue 'Lady Donut', que programó sus caídas «al milímetro».

Amenizó la espera una exhibición de la Asociación de Esgrima Antigua. Causaron sensación dos pequeños a los que, explicó el presidente, Pelayo Mejido, «también les enseñamos» a batirse pacíficamente, «pero prefieren rematarse cuando están en el suelo». Finalmente el jurado, encabezado por los rusos 'Narga y Aoki', dio los premios a dos videojuegos: en individual, 'Anhyra' con una bárbara del 'Diablo III', y en grupal, Anffeith y Exerbrang, con dragones de 'World of Warcraft'.

El final, después de horas de juerga de colores, fue un animado descontrol, con decenas de personas bailando 'twerking' por el escenario. Pero no duró mucho, porque había que guardar fuerzas para hoy, el último día. Y para escuchar a 'Loulogio', con un esperado monólogo que se metió al público en el bolsillo mofándose del polémico 'youtuber' 'Dalasreview' o presentándose como 'creador de vídeos culturales'.