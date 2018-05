Condenan a dos mujeres a tres y dos años y medio de cárcel por tener moneda falsa

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó el pasado 10 de mayo a dos mujeres a tres y dos años y medio de cárcel, respectivamente, y al pago de una multa de 2.000 euros por tenencia de billetes falsificados. En la sentencia, que se conoció ayer, el tribunal les exonera del delito de falsificación por el que también estaban imputadas y por el que Fiscalía pedía 11 años de privación de libertad.

Durante la vista oral, ambas reconocieron, además de una tercera acusada -que tendrá que pagar una multa de 147 euros-, que adquirieron billetes falsos de 20 y 50 euros «por necesidad». Al parecer su proveedor era «un chico» al que le compraban la moneda inventada con la que luego trataban de hacer pequeñas compras. Los de 50 costaban 25 o 30 euros y los de 20 la mitad, según la cantidad que adquiriesen.

Fotocopias

No quedó probado, en cambio, que lograran falsificar moneda. Aunque lo intentaron. La Policía encontró una impresora doméstica y folios en la vivienda que compartían en La Tenderina. Aseguraron ante el tribunal que una de ellas trató en una ocasión de hacer fotocopias de esos billetes falsos pero que era una tarea muy complicada que fue incapaz de conseguir. «No me salía centrado ni nada, era muy difícil», afirmó una de ellas, algo que corroboró su compañera: «Intentó hacer copias pero nunca se llegaron a poner en el mercado. Eran fotocopias por una cara y sin color. La calidad de esos folios no eran como para fotocopiar billetes», manifestó en la vista.

La sala aceptó la torpeza de las ahora condenadas. La «fabricación o elaboración responde a una falsificación compleja, ajena a la autoría de las procesadas», recoge la sentencia de la Audiencia.