«La confluencia con IU tiene que venir de luchas y proyectos comunes» Daniel Latorre. / PIÑA Daniel Latorre, candidato Podemos Oviedo: «Podemos no se puede convertir en una organización más preocupada por temas internos que por los problemas de la sociedad» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 27 mayo 2018, 11:29

Daniel Latorre (Avilés, 1978) es el candidato continuista para suceder a Rubén Rosón, el secretario general saliente, al frente de Podemos Oviedo. Como Rosón, Latorre también presenta un currículum de la rama sanitaria: es radiofísico y trabaja en Oncología en el HUCA. Además, es miembro del movimiento vecinal Villa Magdalena.

-¿Qué lineas defiende su candidatura a la secretaría general de Podemos Oviedo?

-Partimos de la idea de un municipalismo abierto, de desborde y no identitario. Partimos de la experiencia del municipalismo que se dio en Oviedo y que la convirtió en una ciudad del cambio. Creemos que hay que apostar por un modelo similar, en el que se pueda incorporar gente que no tiene que ser exclusivamente de Podemos y que trabajan en colectivos, asociaciones, movimientos sociales o sindicales para convertir la ciudad en una más democrática y justa. Necesitamos ese conocimiento para reeditar una candidatura de unidad popular exitosa.

-Habla ya de una candidatura de unidad popular. A un año de las elecciones, ¿será posible una confluencia con Izquierda Unida?

-Habrá que verlo. Con Izquierda Unida nos encontramos en luchas y proyectos comunes y creo que somos capaces de trabajar juntos. Esa es la base para una posible confluencia. No se puede dar una confluencia de nombres y basada en negociar unas listas.

-En caso de hacerse con la secretaría general, ¿integrará a gente de la candidatura de Alma Fuertes?

-Nosotros proponemos que los órganos colegiados sean espacios abiertos para llegar a consensos y donde se pueda discutir de todo. Por la importancia que damos a trabajar como un equipo, tenemos que desdibujar fronteras entre lo de afuera y lo de dentro. Podemos no se puede convertir en una agrupación más preocupada por discutir de temas internos que de los problemas que acucian a la sociedad.

- Le pregunto por dos personas, Cómo valora el trabajo de Ruben Rosón y el de Ana Taboada?

-Rubén, como secretario general, consiguió hacer una candidatura que opuso fin a 24 años de gobiernos del PP. Pero la candidatura tuvo que ponerse a trabajar al llegar al Ayuntamiento, en vez de trabajar en Podemos.

-Esa es una de las críticas que os hace la otra candidatura.

-Por eso no se presenta Rubén. No puede hacer los dos papeles, el de concejal y el de secretario y lo ha visto. De todas maneras participa en la lista.

-¿Y Ana Taboada será la candidata a la Alcaldía?

- No lo sabemos, habrá que decidirlo cuando toque. A mí me gustaría que repitiera como candidata porque se podría convertir en una gran alcaldesa. Hay que recordar su altura de miras y generosidad cuando el PSOE no quería romper con el juego de la FSA y de Javier Fernández de cambiar Oviedo por Gijón.

-¿Qué necesita la ciudad?

-Deshacerse del corsé de las restricciones de Montoro. Sin eso, va a ser difícil mejorar.