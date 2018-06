El Consistorio organizará este año el Día de América «como excepción» Una de las carrozas en el desfile del Día de América en Asturias. / ÁLEX PIÑA La imposibilidad de la SOF de tener en septiembre nueva directiva le impide encargarse de esta celebración, a pesar de que tiene su patente D. LUMBRERAS OVIEDO. Miércoles, 27 junio 2018, 03:30

La Sociedad Ovetense de Festejos, SOF, tendrá nueva vida sin la tutela del Ayuntamiento y su principal objetivo será organizar el Día de América, cuya patente obra en su poder. Así lo decidieron los socios en una asamblea general este lunes. Sin embargo, ayer, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, advirtió que «no dará tiempo» a que la veterana entidad se responsabilice del festejo este año porque en septiembre no tendrá aún elegida a su directiva. El Ayuntamiento «como excepción» lo hará en su lugar este año, «si no será imposible hacerla», justificó el regidor.

Asimismo, el Ayuntamiento ha pedido al único trabajador que queda en la SOF el presupuesto para la organización del bollo de San Mateo, que también correspondería a la entidad.

La SOF, recordó el alcalde, afronta ahora una largo proceso -hasta cuatro meses para que entren en vigor sus nuevos estatutos-, en el que rompe su vinculación con el Consistorio. Luego, se elegirá a una nueva junta directiva en otra asamblea.

A pesar de que los plazos corren en contra, la concejala del PP Belén Fernández Acevedo insistió ayer en que «la SOF puede y debe organizar el Día de América en 2018». De lo contrario, afirmó, «quedará en evidencia que el tripartito no tiene intención alguna de salvarla. Si no lo hace este año, pueden estar muy seguros los socios y, especialmente, quienes caigan en la trampa de aspirar a la junta de gobierno para favorecer la huida de quienes han llevado a la SOF a esta encrucijada, que no lo hará tampoco en 2019».

A las críticas se sumó el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, para quien que «la SOF sobreviva es únicamente achacable a la paciencia de los socios, que han tenido que esperar más de un año por unos estatutos que no son más que un corta y pega». A su juicio, «el tripartito dio la SOF por amortizada hace ya mucho tiempo».

Mucho más positivo es el balance del concejal socialista Diego Valiño: «Hemos trabajado intensamente para que fuera viable la sociedad, y logramos el apoyo mayoritario de la asamblea». Además, resaltó las contradicciones de la edil popular: «No entendemos por qué quiere que sea la SOF quien organice el desfile del Día de América si su partido denunció a la junta de gobierno del Ayuntamiento ante la Fiscalía por permitir que fuera esta entidad la organizadora de este evento».

«Hemos salvado la SOF», resumió el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', para quien la entidad «tiene muchísimas cosas que aportar a la cultura y a la ciudad de oviedo». Dejó claro que «nadie del gobierno actual va a promover ninguna candidatura» a dirigir la SOF y animó a presentarse a «cuantos más socios, mejor».

Los abonados se mostraron satisfechos. «Ojalá que sigamos, ahora hay que coger el carro», expresó Luis Ángel Gutiérrez. Juan García censuró la tardanza en la realización de la asamblea, si bien animó a elegir directiva, pero él, aclaró, no optará a ella.