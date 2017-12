La Corredoria juega a 360 grados Varios niños disfrutando de unos videojuegos en el mercado de abastos. / FOTOS: ÁLEX PIÑA El Lakorre Fest ofrece experiencias inmersivas en el mercado de abastos | «Recomiendo que vengan porque mola mucho y es una experiencia espectacular», dice uno de los primeros visitantes DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:43

Los más pequeños, y algunos de sus padres y sus abuelos, disfrutaron ayer en el Lakorre fest, un evento para el que se abrió el mercado de abastos de La Corredoria, de una experiencia inmersiva. «Parece que estás ahí en el mundo atrapado, mola mucho. Hice un récord», comentaba el joven Pablo Llera.

Llera practicó con una de las atracciones con más éxito, el 'Space Pirates', brindado por la Cometcon. Armado con una pistola y un escudo, el jugador debe sobrevivir matando naves alienígenas y puede ver, con unas gafas de realidad virtual, todo lo que sucede alrededor. Un funcionamiento sencillo que ha resultado exitoso. «Empezamos flojito pero por la tarde ha ido viniendo más gente», declaró el responsable, Alejandro Suárez.

A lo largo de los puestos del mercado había videojuegos de distintas generaciones, desde recreativas hasta Playstation 4, proporcionadas por la Cometcon y Asturgames. Las más modernas tenían más demanda y Alexéi Rivas se devanaba en superar una remasterización de 'Crash Bandicoot', que no encontraba nada difícil. Aunque es más de Playmobil, confesaba, su abuela acertó al traerlo: «Vengo aquí a pasarlo bien».

Al fondo, en una carpa hinchable, se esconde el mayor secreto: el cine en 360 grados. «Da la sensación de que estás dentro de la imagen, lo hacen con infografías», señala el encargado, Pau David García. Proyecta documentales de naturaleza de entre un cuarto de hora y veinte minutos.

El concejal de Economía, Rubén Rosón, acudió a inaugurar el evento y hasta se echó alguna que otra partida de arcade, bastante exitosa, con los presentes. «Son unos actos que acercan las fiestas al barrio, para todos los públicos, gratuitos y que enseñan las potencialidades de un mercado como este». Lakorre Fest, auguró, se seguirá celebrando «al menos» una vez al año, aunque no sea en Navidad.

Rosón aseguró también que la cita sirve para impulsar la instalación, que aunque «sea difícil o imposible que sea un mercado de abastos día a día, que sea temporal y que haya eventos en La Corredoria y no solo en el centro». Restó importancia a que aún se vea el ladrillo en las paredes, porque «la estética (del Lakorre fest) es juvenil y no queda mal». No obstante, a lo largo del año que viene esperan reformarlo para que acoja otro tipo de actividades. A finales de enero o principios de febrero, adelantó, habrá una feria dedicada a la artesanía y el diseño.

El Lakorre abrirá sus puertas de 12 a 19.30 horas hasta el próximo sábado, día en el que también tendrá lugar un taller y exhibición de parkour. Y además de juegos y cine, para los niños interesados, hay talleres de libros interactivos sobre ciencias. «Recomiendo a los demás niños que vengan porque mola mucho y es una experiencia espectacular», animó Llera.