El PP critica el «show» del edil de Urbanismo y pide al alcalde que le retire las competencias José Ramón Pando. / P. LORENZANA Cuestiona que sea el propio concejal quien dé la cita previa a partir de hoy y propone ampliar el horario de atención ciudadana en Licencias SUSANA NEIRA OVIEDO. Lunes, 2 julio 2018, 01:42

El Partido Popular se coló ayer en las cuitas entre el alcalde, Wenceslao López, y el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, después de que este anunciara que a partir de hoy él mismo atenderá a los ciudadanos en la Concejalía de Urbanismo para intentar desbloquear el atasco en Licencias por la falta de personal. El concejal del principal grupo de la oposición y exedil del área José Ramón Pando calificó ayer de «show» la iniciativa y pidió al regidor que «ejerza su autoridad y le retire las competencias, de lo contrario seguirá siendo cómplice y responsable del problema».

En un comunicado, el popular indicó que la situación en Licencias es un tema «muy grave y muy serio que está poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo y supone un servio revés para la actividad económica del municipio».

Criticó también especialmente a López, a quien pidió que ponga orden y haga hacer valer su autoridad echando al edil de Somos: «Para avanzar y solucionar el problema hace falta orden y coherencia, no el descontrol actual».

Una solución, según propuso, es ampliar el horario de atención a los ciudadanos. Con el PP en el gobierno local, recordó, el horario de atención era de 9 a 14 horas pero «el señor Del Páramo decidió suprimir los jueves». «Ahora el alcalde propone precisamente las medidas que nosotros llevamos tiempo reclamado y reconoce que reorganizar el servicio llevará meses, meses perdidos que llevamos por la cerrazón de Del Páramo, que se negó a escuchar a nadie y a tomar decisiones. ¿Qué han hecho en estos últimos meses? Nada, sólo agravar el problema», incidió.

Cruce de declaraciones

Fue el viernes cuando el edil de Somos anunció que a partir de hoy atendería él mismo para ayudar a resolver el trabajo administrativo y echar una mano a los técnicos que tramitan las licencias de obra mayor. Y achacó la situación a los retrasos en la instalación del servicio de cita previa, que depende de Alcaldía. «Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para sacar adelante el servicio. Sé que no son labores propias de un concejal pero muchas de las que hago no son labores de un concejal», alegó. El sábado, el alcalde le respondió que «está muy bien como gesto pero no como gestión» porque «la medida no va a resolver el problema».