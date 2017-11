Cubos de agua sucia en plena calle

Carmen Solís escribe a la columna de EL COMERCIO porque quiere hacerse eco de un incidente que le ocurrió esta semana en la calle Azcárraga. «Iba subiendo la calle para ir a mi trabajo cuando, de repente, a una dependienta de una zapatería, se le ocurre la brillante idea de vaciar el cubo de agua sucio en mitad de la acera sin mirar si pasaba alguien o no. Con la mala suerte de que pasé yo y me salpicó entera. Ni se molestó en pedir disculpas. Desconozco la normativa, pero creo que está prohibido verter el agua de la fregona a la calle. Y oye, ya si lo hace, por lo menos que lo haga en la cuneta de la carretera y no en la acera por donde pasamos los peatones», resume esta lectora.