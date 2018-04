«No cuesta tanto dinero arreglar los baches del aparcamiento de Enfermería» El aparcamiento universitario en El Cristo, lleno de socavones. / ALEX PIÑA Estudiantes del campus de El Cristo urgen el asfaltado del parking y proponen acometer la obra este verano NOELIA GÓMEZ OVIEDO. Lunes, 23 abril 2018, 02:06

Estudiantes de El Cristo se suman a la queja de Izquierda Unida por la situación en la que se encuentra el aparcamiento de El Campón, en las inmediaciones de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia y de la Biblioteca de Ciencias Jurídicas Sociales, y urgen su arreglo.

La mayoría sufren a diario las molestias de estacionar su coche allí. «Veo cómo todo el mundo tiene que estar maniobrando para procurar dejarlo en un sitio donde no haya un socavón. Si tienes coche, no te gusta dejarlo en cualquier sitio», alega Sonia Carreño. Además, la situación se ha alargado mucho en el tiempo porque «llevo siete años aquí y ha estado siempre así. No parece difícil arreglarlo y da pena verlo así».

La misma opinión tiene Carlos Fuentes, para quien «da pena» el estado actual, más cuando «hay dinero para arreglarlo, pero no se hace. Además, no perjudica a los profesores porque ellos aparcan en otro sitio y eso contribuye a que no se arregle, porque son los alumnos los que lo sufren», reprocha. «En la parte de la entrada, por donde la biblioteca, está bien, pero la otra está hecho un desastre», describe.

Paula Fernández Carmona ya no estudia en El Cristo pero ha visto durante todos estos años cómo se iba estropeando cada vez más. «Se intentó arreglar una vez tapando los baches con arena. La gente se quejaba, sobre todo, por los pozos», rememora. «Cuando empecé a estudiar aquí tenía miedo de dejar el coche porque pensaba que incluso no se podía con ese estado». Otro estudiante, Juan Banco, considera que «debería arreglarse lo antes posible». «Si no hay otra posibilidad, lo dejo ahí pero se ensucia y al final se va estropeando poco a poco». Menciona también que hubo un intento de arreglarlo hace un par de años pero «fue mínimo. Habría que asfaltarlo bien».

La opinión en torno a la necesidad de un arreglo que termine con esta situación es generalizada. Carlos Ferreiro explica que «directamente no aparco aquí, porque ya en la entrada, si tienes un coche que sea un poco bajo, es probable que no pases y dejes el bajo. Y está lleno de baches. Es mejor no dejarlo ahí. Cuando hay clase en Enfermería o Fisioterapia, es imposible encontrar un sitio». «Es necesario que lo arreglen, por lo menos, que pongan unas piedras. Ahora no porque hay clases y la biblioteca está ocupada pero en verano está libre, por ejemplo, en agosto podría arreglarse porque ahora ya no hay exámenes en septiembre».