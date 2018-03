«Las cuestiones judiciales no deberían afectar al servicio» Ricardo Fernández. / A. PIÑA El concejal respeta «la decisión judicial» pero los bomberos dicen que «quién se va ahora a jugar la vida por unos coches en un garaje» G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 21 marzo 2018, 03:11

El concejal de Seguridad, Ricardo Fernández (PSOE), prefirió ayer no valorar la sentencia, que «respeta», ni la situación en la que queda la familia del bombero fallecido, y reiteró sus manifestaciones en defensa de la «profesionalidad» de Eloy Palacio, aunque el Ayuntamiento defendiese lo contrario en los tribunales. Fernández confió en «que las cuestiones judiciales no lleguen a afectar al funcionamiento del servicio» que, reconoció, atraviesa una situación «delicada».

No opinan lo mismo varios de los compañeros de Palacio. A los que el fallo judicial les parece «una salvajada, con ese criterio la mayoría de las intervenciones entrarían dentro de lo que la jueza llama 'imprudencia temeraria'», expuso ayer, tras conocer el fallo, un funcionario del servicio, que pidió no ser identificado. Otros consultados por este diario concluyen, en términos parecidos que el fallo judicial desestabilizará aún más el funcionamiento. «Tendremos que pedir las órdenes por escrito; si hay que salvar una vida, no piensas, pero ¿quién se va a jugar la suya para salvar unos coches en un garaje? Muchos tenemos familia y ya vemos cómo cuida el Ayuntamiento de la de Palacio y las cosas que dice en el juicio de Eloy. Las declaraciones en la prensa del concejal son muy bonitas, pero tenía que haberlas hecho en el juzgado», recalca otro funcionario.

Los bomberos tienen previsto manifestarse, y han invitado a la ciudadanía a sumarse a ellos, el próximo 3 de abril desde el edificio de Uría donde su compañero falleció hasta el Pleno para pedir justicia para la familia de Eloy Palacio y denunciar las carencias del servicio.

Críticas de Ciudadanos

El Grupo Municipal de Ciudadanos, desde el respeto a las decisiones judiciales, lamentó «la injusta situación de desprotección en la que han quedado la viuda y los hijos del bombero fallecido».

Su concejal Luis Zaragoza señaló que «es muy preocupante que dos años después del incendio y de la muerte de Eloy Palacio no se haya puesto ninguna solución al problema de los hidrantes y el suministro de agua para incendios que salió a la luz tras el desgraciado siniestro».

El Ayuntamiento, sostuvo, «tiene el deber de poner todos los medios para evitar que esos problemas de prevención de incendios vuelvan a darse». Recordó que «ni siquiera los socios del tripartito han resuelto su enfrentamiento entre concejalías a cuenta del contrato de mantenimiento de hidrantes y bocas de riego».

Ante todo Zaragoza lamentó que «los funcionarios municipales que desempeñan trabajos de riesgo, como bomberos o policías, no estén cubiertos por pólizas de seguros adecuadas», que eviten que los afectados por un grave siniestro laboral «se vean obligados a acudir a la vía judicial para reclamar indemnizaciones». La familia de Palacio solo percibirá 18.030 euros.