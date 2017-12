Arde el sótano de una tienda de móviles en Oviedo El humo proviene de una tienda de la calle Magdalena de Oviedo. / E. C. El denso humo obligó a cortar la calle Magdalena durante más de una hora y se desalojó el edificio durante las labores de extinción D. LUMBRERAS / C. PÉREZ Viernes, 22 diciembre 2017, 22:50

Un incendio declarado alrededor de las 20 horas de este viernes devastó el sótano de una tienda de teléfonos en el número 21 de la calle Magdalena, junto al Fontán. El siniestro, «fortuito», según fuentes de Seguridad Ciudadana, llenó de humo las calles de los alrededores y obligó a cortar la calle y desvió a los peatones durante más de una hora.

En el comercio ardieron dos cajas de material en el piso inferior. De repente se oyó un «¡pum! Abrí la puerta de abajo y salía humo hacia arriba. Con una linterna fui abajo y no se veía nada. Detrás de una puerta, cogí agua y una manguera para poner en el fuego», relataba, durante los trabajos de extinción del incendio uno de los propietarios de la tienda, Xin Yi. Conmocionado, añadió: «Tengo náuseas».

Hasta Magdalena se desplazaron tres camiones de bomberos y un coche de apoyo, junto con varias patrullas de la Policía Local. Durante cerca de cuarenta minutos intervinieron para sofocar el incendio, refrescar y ventilar el sótano. No hubo que lamentar daños personales: los dueños de la tienda, dos hermanos, y una señora que estaba comprando fueron desalojados sin incidentes, al igual que un vecino de las viviendas superiores: «Estábamos mi nieto y yo, me dijeron que había fuego, que tuviera cuidado. Bajé y me sacaron». Numerosos curiosos siguieron las labores de extinción.