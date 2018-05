Presenta una denuncia en el juzgado la alumna que acusó de abuso a un profesor del conservatorio de Oviedo Conservatorio de Música de Oviedo. / MARIO ROJAS Cree que otras compañeras pueden dar también el paso de emprender acciones legales EURPA PRESS Jueves, 31 mayo 2018, 14:46

La alumna que acusa de abuso continuados, psicológicos y sexuales, a uno de sus profesores en el Conservatorio de Oviedo, ha presentado este jueves, sobre las 13.00 horas, su denuncia ante el juzgado de guardia de la ciudad.

En su escrito, de una decena de folios, la chica cuenta pormenorizadamente todo lo que vivió en primera persona. Ella acudió al juzgado a registrar la denuncia sin abogado, acompañada tan sólo por su pareja y por su madre.

Tras comparecer ante el juzgado y presentar el escrito, la joven no tuvo problemas en atender a los medios de comunicación que estaban pendientes de la formalización de la denuncia y le preguntaron por lo ocurrido.

La chica, que sigue queriendo mantener el anonimato, explicó que sufrió episodios de acoso durante dos años y medio. «Me acosó, abusó de mí sexualmente, verbalmente y de muchas otras formas», ha señalado.

Ha explicado que lleva desde enero preparando la denuncia. «Lo que pasa que queríamos hacer las cosas bien, es un tema serio», ha indicado, antes de reconocer que estaba «nerviosa» pero «contenta» por haber dado el paso.

Todo empezó en 2015, según ella tenía 19 años y pasó de curso. «A partir de la tercera clase fue cuando todo se inició», ha recordado. En el mes de enero pidió, ha dicho, el cambio de profesor en la dirección del centro. «No podía seguir más con este señor», ha asegurado.

Sin embargo, desde la dirección del Conservatorio le respondieron, siempre según la versión de la chica, que no era competencia suya denunciar ese tema. «Que me cambiaban de profesor pero que no se tomaba medidas», ha dicho.

La joven está segura de que contará con el apoyo de otras compañeras que habrían pasado por lo mismo. «Somos muchas», ha indicado, sin descartar que se produzcan más denuncias. «Muchas de ellas van a testificar», concluyó.