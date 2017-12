El PP denuncia la falta de subvenciones a las asociaciones culturales Los populares aseguran que estas entidades «llevan dos años sin recibir ayuda municipal», lo que deja a algunas al borde de la extinción D. L. OVIEDO. Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:50

El Grupo Municipal del PP denunció ayer que «por segundo año consecutivo las pequeñas asociaciones culturales se quedan sin subvención. Estamos en el último mes del año y la convocatoria no ve la luz». Y no por falta de dinero, apuntaron: en 2016 se presupuestaron 90.000 euros y en el presente ejercicio otros 135.000 «que no se emplean. Nada nuevo en el devenir de este tripartito, que no es capaz de sacar adelante nada, ni siquiera teniendo dinero para ello».

El diputado regional Ramón Cañal y los concejales Agustín Caunedo y María Ablanedo se reunieron con los representantes de varias de estas asociaciones, como la Sociedad Filarmónica de Oviedo, La Castalia, la Asociación Alfredo Kraus y Ágora Foto Cine Club, para evidenciar su precaria situación. «La ausencia de ayudas llega a poner en peligro la subsistencia de alguna de ellas; otras se han visto obligadas a abandonar su sede o a malvender sus propiedades», apuntaron.

De acuerdo con los populares, «cada una de las asociaciones plantea sus particulares problemas, pero todas coinciden en una cuestión: se sienten abandonadas por la FMC (Fundación Municipal de Cultura) que preside el concejal del ramo, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', que no atiende a ninguno de sus requerimientos, ni les da razón de la ausencia de ayudas, ni contesta a sus peticiones por registro».

El PP consideró que «la gestión directa de actividades culturales por los ciudadanos es la mejor manera de garantizar la diversidad y la canalización de las inquietudes». Por ello, consideró «lamentable» que «el tripartito no sea capaz de entender la importancia» de estas entidades y «que la cultura sea considerada por ellos, una vez más, prescindible».

Según los últimos datos disponibles, hasta septiembre de este año, la FMC ha concedido subvenciones únicamente a la Fundación Musical Ciudad de Oviedo (2,81 millones de euros), la Agrupación de Gaitas Ciudad de Oviedo (290.000 euros), Tribuna Ciudadana (56.000) y la Academia de la Llingua Asturiana (24.000).

A lo largo 2016 recibieron ayudas, además de las citadas (con la misma cuantía, excepto la Fundación Musical, a la que se sumaron 604.000 euros de Oviedo Filarmonía) varias instituciones más: la Fundación Ópera de Oviedo (475.000), la Fundación Princesa de Asturias (300.000) la Universidad de Oviedo (27.900) y la Asociación Amigos de la Alfarería de Faro (5.000).