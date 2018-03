«Denunciar acoso supone que no te vuelvan a contratar» Marina Amores, 'Blissy'. / H. A. «El caso Wenstein no es de ahora; tenemos que apoyar a las que se atreven» Marina Amores Periodista de videojuegos D. LUMBRERAS OVIEDO. Lunes, 26 marzo 2018, 01:52

Marina Amores, 'Blissy' (Palma de Mallorca, 1991), es una periodista de videojuegos, feminista y organizadora del evento 'Gaming Ladies', solo para mujeres, que molestó a algunos sectores. Fue invitada a la Cometcon.

-¿El de los videojuegos es un mundo masculinizado?

-Cada vez hay más mujeres jugando, rozan el 50 %. Plataformas como el móvil han abierto un mundo a las mujeres, porque los videojuegos no son tan accesible, cuestan. En cuanto te vas a desarrollo, las cifras caen: según el Libro Blanco (del sector), es un 17%, y me parece elevado. Hay que tomar medidas, como implantar ciertas cuotas o hacer talleres para niñas.

-Más mujeres entran en carreras técnicas, ¿cambia la situación?

-Está cambiando, pero cuando están dentro hay mujeres que lo dejan por acoso, por no sentirse valoradas, los jefes son hombres...

-¿Qué clase de acoso?

-De todo. Basta ver el caso Wenstein, pero esto no es de ahora. Denunciar supone que no te vuelvan a contratar. Tenemos que apoyar a las que se atreven. Como jugadora, en el momento en que se intuye que eres una mujer, el trato es: paternalismo, regalar cosas... A mí me han llegado a enviarme una foto de desnudo.

-¿Qué aportaría más presencia femenina en el mundillo?

-Que los hombres dejen de tratarnos como la mierda y que las mujeres se sientan arropadas. Nos faltan referentes: en los eventos hay paneles de solo hombres, no existimos.

-¿Cuántas veces al día explica lo que es el feminismo?

-Ya no. Antes me esforzaba, pero no tengo ningún deber de explicar nada a ningún hombre. Tienen información. En todo caso, sí tener más paciencia con las mujeres.

-¿Cómo lucha contra la desigualdad?

-Las redes sociales son un arma de doble filo. Sirven para llegar a mucha gente, pero también para que todos los detractores tengan reacciones de mierda. Soy contraria a ignorar a los troles; la mayoría de las veces lo hago, pero si ignoro todos los mensajes misóginos que recibo cada día, nadie sabría que estoy continuamente acosada.

-¿Llegaron a denunciarla por el Gaming Ladies?

-Lo he comprobado. Me acusan de delitos de odio contra el hombre.

-¿Cómo está el desarrollo del videojuego en España?

-Tenemos muchos estudios pequeñitos. Tendría que haber estudios más grandes con proyectos ambiciosos. Falta 'marketing' y un factor empresarial.