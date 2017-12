Deportes regularizará las concesiones de uso de los bares de los campos de fútbol El bar Cova, que gestiona el C.D. Covadonga en los campos de fútbol municipales de Los Castañales . / PABLO LORENZANA Convenios con los clubes o sacar a licitación pública los cafeterías son las opciones que baraja la concejalía JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Lunes, 4 diciembre 2017, 01:28

En el deporte amateur se suelen pasar penalidades que solo la buena intención de jugadores, técnicos, directivos y las más de las veces, padres y madres, consiguen solucionar. Ayer, en las instalaciones municipales, mientras los jugadores del Rosal F. C. y el Real Juvencia calentaban sobre el sintético del Tensi, hacía frío y orbayaba. Lo normal en diciembre. «Lo que no es tan normal es que no te puedas tomar un café ni un pincho. No hay cafetería. No hay nada», explican desde la directiva del club local.

La situación viene dada por la peculiar naturaleza del uso de las instalaciones deportivas municipales. En Oviedo hay campos que gestionan directamente algunos clubes pero la responsabilidad última es del gobierno local. En el caso de los bares y las cafeterías que han cerrado, los del Díaz Vega y la de La Pixarra, «estaban explotadas, cada una, por un club de fútbol diferente. No tenían documentación que avalara esa cesión y, en el caso del Díaz Vega había caducado el contrato, con lo cual hubo que decidir cerrarlas», explican fuentes del Ayuntamiento. Sin soporte documental para realizar una actividad económica en una instalación pública «no hubo más remedio».

LAS CLAVES Regularizar: Deportes tuvo que cerrar las barras en el Díaz Vega y La Pixarra ante la falta de contrato para usarlas. Vía convenio o licitar: las dos maneras que baraja el Ayuntamiento para reabrir las cafeterías. Tensi: Gana enteros la opción de abrir la cafetería instalada en lo que ahora son los vestuarios del velódromo.

En el caso de La Pixarra y el Tensi, instalaciones anejas, se agrava, según una aficionada del Real Oviedo, club que también hace uso de las instalaciones, porque «es una vergüenza. No solo por los equipos de Oviedo, sino porque se juegan divisiones de honor y vienen equipos de fuera y no tenemos nada para ofrecerles. Es indignante». Padres de jugadores del Masaveu, que este año también se desempeña en las instalaciones de Piedramuelle explican que «no puedes hacer nada en las tres horas que estás allí. Está a desmano, hay quien sale a buscar un pincho fuera, pero porque no hay alternativa».

Sin embargo, en los campos junto al velódromo es donde Deportes cree más cercana una solución. Técnicos del Ayuntamiento visitaron el edificio que ahora emplean los clubes de patinaje y ciclismo a modo de vestuario y creen poder darle un uso en los próximos meses tras una pequeña reforma.

Aquella instalación, en origen, estaba prevista como un campo de tiro pero ante las quejas de los vecinos por el ruido se reconvirtió como campos de fútbol. «En ese proceso, se instaló una cafetería con todo lo necesario y un domicilio anexo que ahora está desocupado», explican desde el Consistorio y añaden que «se está estudiando la posibilidad de reabrirlo en colaboración con Patrimonio y estamos a la espera de una evaluación».

Sin embargo, la fórmula para acabar con una situación heredada de muchos años es compleja. Hay clubes con cafetería que funciona y cuyos ingresos son necesarios para el sostén económico de la entidad. En el área de Deportes, conscientes del agravio entre unos y otros, pero sin querer soliviantar los ánimos, se manejan en un difícil equilibrio.

«Los técnicos están buscando soluciones para regularizarlo todo, tanto desde el punto de vista de la gestión, como desde el punto de vista sanitario y de la actividad hostelera», explican. Según ha podido saber este diario, son dos las opciones que toman peso para devolver las cafeterías a dos instalaciones por las que pasan cientos de personas cada fin de semana. Las opciones serían «vía convenio o contrato» pero las dos tienen algún tipo de inconveniente. «Vía convenio, con algún club, dejas fuera al resto, pero sería la más fácil de ejecutar», explican. «Vía licitación, que es una manera más limpia y transparente, saldrían a concurso. ¿Pero cómo sacas a concurso unas barras y unas neveras?», se preguntan.

Ahí, el Ayuntamiento tendría otras dos opciones, «asumir el coste de la reforma para garantizar las condiciones higiénico sanitarias de un bar» o incluir en los pliegos que el concesionario «se encargue de la reforma oportuna». Las dos presentan, asimismo, inconvenientes. El Consistorio no sacaría beneficio alguno si se hace cargo de las inversiones y tendría que esperar a la aprobación del remanente de tesorería que se conocerá en abril y, por otro lado, es difícil que un club pueda asumir el desembolso de adecentar los locales.

Mientras tanto, en las gradas del Tensi, ayer, la directiva del Rosal, había dispuesto de dos termos de café «para los técnicos y jugadores y poco más» para suavizar los rigores del invierno. «Es inviable estar aquí solo con dos termos. Además sabemos que esto son instalaciones públicas y que no se puede poner nada».

Como solución, abogan desde los clubes para «que sea algo consensuado», «comunitario» y que los ingresos puedan repercutir en las arcas de los equipos. Existen ejemplos cercanos en los que las cantinas, «salen a sorteo todos los años», afirman. Una solución que, tampoco, gustará a todo el mundo. Hay clubes modestos que prácticamente viven de su bar y otros para los que es un complemento importante, pero no imprescindible. Los hay que sirven menú del día y organizan cumpleaños y los hay que solo tienen termos de café.