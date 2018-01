El descarrilamiento de un tren obliga a cortar la conexión entre Trubia y Grado El tren, descarrilado, se encuentra en una zona de difícil acceso por carretera. / P. LORENZANA El convoy se salió del raíl al encontrar a tres vacas en las vías. Una veintena de servicios se han visto afectados, aunque un autobús cubre el tramo ROSALÍA AGUDÍN Domingo, 21 enero 2018, 04:06

La conexión en tren entre Trubia y Grado lleva más de veinticuatro horas cortada. Un tren de FEVE descarriló el viernes a las siete de la tarde en Udrión. Tres vacas se encontraban en ese momento en las vías y fueron atropelladas. Los ocho pasajeros que viajaban en el convoy no sufrieron heridas, pero la circulación se ha visto afectada: el accidente se produjo en un lugar de difícil acceso y la grúa no puede acceder con facilidad hasta allí. Por esta razón, los técnicos estudiaban ayer cómo se iban a realizar estas labores y varios operarios arreglaban la catenaria.

Mientras se soluciona este problema, la conexión entre ambas localidades se realiza en autobús. Fuentes de FEVE informaron ayer que el corte afectó a dieciocho trenes de la línea Oviedo-San Esteban y también cuatro viajes de media distancia entre la capital del Principado y Ferrol. «Los servicios que incluyen el tramo afectado se están realizando por carretera y de forma programada», añadieron. Es decir, en el momento en el que un tren llega a Urdión, hay un autobús esperando a los pasajeros para realizar esta conexión y después otro convoy recoge a los pasajeros una vez que han dejado atrás el lugar del accidente.

Por otro lado, FEVE investigará por qué estaban tres vacas en las vías a la hora del accidente, ya que para evitar este tipo de situaciones se ha construido un muro de contención.

Eliminación de la parada

Asturias al tren propuso a mediados de septiembre la eliminación de la parada de tren de Udrión. Alegan que a lo largo de una jornada uno o ningún pasajero se sube al tren en este apeadero y los vecinos podrían usar la parada de La Molina del Transporte Urbano de Asturias (TUA) para llegar hasta la capital del Principado o San Esteban.

Además, con la eliminación de esta parada se ganaría velocidad y los tiempos se harían mucho más atractivos para que los usuarios se decantasen por este servicio en vez de el coche particular, tal y como explican a través de su página de Facebook.

No obstante esta no es la única parada que proponen que se elimine. Su listado suma dieciocho apeaderos.