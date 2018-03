El TSJA también declara improcedentes los despidos de los 12 empleados de El Asturcón Los trabajadores que estaban en El Asturcón, cuyo despido es improcedente. / MARIO ROJAS El fallo recuerda al Ayuntamiento su obligación de sacar a concurso público las ya más de 300 plazas de indefinido no fijo ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. GONZALO DÍAZ-RUBÍN Oviedo Miércoles, 14 marzo 2018, 01:59

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de súplica del Ayuntamiento de Oviedo y declarado improcedentes los despidos de los doce trabajadores de Urbaser en el centro ecuestre El Asturcón. Entiende que existe una sucesión de empresa y que el propio Ayuntamiento de Oviedo ha sido incapaz de explicar quién o quiénes se ocupan en la actualidad, tras el cierre del hípico, de los animales del centro de hipoterapia.

En realidad, la sentencia del TSJA solo se refiere a uno de los doce trabajadores, al primero que ganó en Primera Instancia, pero será aplicable al resto una vez que la sala ha sentado su criterio. El fallo coloca al equipo de gobierno en un nuevo brete. Dice lo mismo - improcedente- que la serie de sentencias del trabajadores del Plan de Empleo de 2015 que se encontró el equipo de gobierno a los pocos meses de tomar posesión, y la legislación no ha cambiado desde aquella. Entonces, uno a uno, la junta de gobierno votó por el despido y la indemnización. Lo hizo dividida, con Somos absteniéndose en varias ocasiones en las que mantuvo que eran puestos de trabajo estructurales cubiertos «de forma fraudulenta» mediante el Plan de Empleo en la época del PP. Ahora, es IU la más próxima a la admisión de los doce trabajadores, a la que se opondrá Abogacía Consistorial al entender que es dudoso que sea estructural disponer de mozos de cuadra y preparadores de caballos, pero los servicios jurídicos municipales también se oponían a la admisión de los trabajadores del cibercentro de La Lila y luego, la junta de gobierno, con un informe alternativo, decidió subrogarse a los cuatro empleados.

La alternativa, despedir e indemnizar a los trabajadores de Urbaser, es costosa, a razón de cerca de 30.200 euros por cada uno de ellos, lo que supone más de 360.000 euros. La decisión de admitirlos tampoco es sencilla. Obviamente, tras el cierre de El Asturcón, el Ayuntamiento no dispone de puestos de trabajo de mozo de cuadra o preparador de pistas a los que adscribir de forma efectiva a los trabajadores. Incluso la categoría D, la de oficios profesionales, está considerada a extinguir el organigrama municipal después de décadas de externalizar servicios.

Sigue la línea que la serie de sentencias del Plan de Empleo o La Auxiliar de Recaudación

El problema, en cualquier caso, no son los doce trabajadores que tenía Urbaser en El Asturcón y si pasan o no a ser empleados municipales; el problema es que, contando con estos, un total de más de 300 personas ocupan una plaza en el Ayuntamiento gracias a una sentencia judicial. El problema es que, como recuerda el propio TSJA en su fallo, el Ayuntamiento no cumple con su deber legal y constitucional de convocar esas plazas.

El fallo del alto tribunal asturiano razona que «si se admitiese» a los trabajadores «tampoco operaría la consolidación pues la entidad local demandada integraría» a estos como personal indefinido no fijo, «al estar obligada a convocar las correspondientes pruebas selectivas mediante procedimientos reglados y con respeto a los principios de igualdad, capacidad y mérito establecidos» en la Constitución.

Solo en los últimos doces meses, han entrado en plantilla 29 trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, 78 de colaboración social, cuatro del cibercentro de La Lila, una decena de educadoras infantiles y, ahora tal vez, los doce de El Asturcón. Si el Ayuntamiento acaba por subrogar a estos últimos, habrá un total de 340 trabajadores en la administración local que entraron a través de una sentencia judicial. La cifra no ha parado de crecer en los últimos años. Ha pasado de los 150 indefinidos no fijos de plantilla de 2015, a aproximarse en los próximos meses a los 340.

Desalojo de los caballos

En El Asturcón siguen estando tres caballos a pesar de que las instalaciones llevan cerradas casi dos años. Son 'Gold Action', 'Massara' y 'Gitano'. El Ayuntamiento trasladará de forma «inminente» estos equinos al hípico de Piloña y ya ha comenzado a tramitar el expediente de desalojo. Se ha enviado una carta a los dueños donde les informan de esta medida y les han dado un plazo de alegaciones de diez días, según informaron ayer los usuarios y corroboraron fuentes del equipo de gobierno. Una vez finalizado este periodo, la administración local contestará a estos recursos y si las respuestas son negativas se llevará a cabo esta medida. De igual forma, los usuarios de El Asturcón han presentado en las últimas semanas dos demandas: por estafa en el cálculo de los gastos desde el cierre de El Asturcón, y otra contra las liquidaciones de los gastos generados.