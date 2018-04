Diez años de cárcel para el acusado de violar a una mujer y abusar de dos menores La defensa, que argumentó en el juicio que su cliente no había ejercido violencia contra la víctima de 28 años, recurrirá el fallo CECILIA PÉREZ Viernes, 27 abril 2018, 03:48

Diez años y medio de prisión, ocho años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima de la violación durante ese mismo tiempo. Esta es la condena dictaminada por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra el acusado de agredir sexualmente a una mujer de 28 años y de abusar de dos menores en las inmediaciones del Parque del Oeste y Vallobín en 2016. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitaba 18 años de cárcel, diez por la agresión y ocho por los abusos, pero la condena ha quedado en siete años por la agresión sexual y tres y medio por los abusos a las menores. La rebaja se debe a que el tribunal admitió la atenuante de reparación del daño al haber abonado a sus víctimas una indemnización de 14.000 euros además de haber pagado una fianza de 6.000.

La sentencia culpa al hombre del delito de agresión sexual contra la víctima mayor de edad. La defensa, ejercida por José María Muñiz Somolinos, buscaba para su cliente una condena por abuso sexual no por agresión, al argumentar que no ejerció violencia contra su víctima porque ella misma reconoció en el juicio que se había quedado «paralizada y en 'shock'» y no ofreció «resistencia».

Ni confesión ni colaboración

La Audiencia resalta que «acechaba a sus víctimas con similares estrategias de ataque»

El tribunal tampoco aceptó los atenuantes de confesión y colaboración relevante del condenado. «El acusado se limitó a facilitar una versión muy sesgada y favorable a sus intereses», recoge el fallo. En cuanto a la colaboración del condenado, al haberse prestado voluntario a ofrecer su ADN, clave para imputarlo en la causa según su letrado, el tribunal entendió que previamente a esta prueba ya existían una «serie de datos» recabados por los investigadores que permitieron llevar a cabo la instrucción del caso.

Respecto a los abusos sexuales a dos menores, la rebaja de la pena fue más contundente. La Fiscalía pedía para el acusado ocho años de prisión por los dos delitos y finalmente ha sido condenado a tres y medio. El fallo rebajó a la mitad uno de ellos y el segundo lo calificó en grado de tentativa ya que «la oposición de la víctima impidió que el acusado pudiese culminar la satisfacción de sus deseos», por ello se le condena a un año y medio de prisión.

Con todo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial entiende que la conducta del condenado debe analizarse «en su conjunto» porque los tres delitos, el de agresión sexual y los dos abusos, fueron cometidos obedeciendo a «un similar mecanismo de actuación». Una afirmación sustentada por la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de la que el tribunal recoge que se trata de «una persona que buscaba a sus víctimas, las acechaba y seguía, utilizando similares estrategias de ataque» que le llevaron a definirlo como un «depredador sexual».

La defensa del condenado anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Por su parte, la acusación particular de la víctima de la violación, ejercida por Ana María González, miembro de la asociación Cavasim, descartó recurrir.