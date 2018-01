Dimite el responsable de comunicación de Ciudadanos Oviedo, Alfredo Díaz

Alfredo Díaz, responsable de Comunicación de Ciudadanos Oviedo y miembro de la junta directiva local, dimitió ayer de sus responsabilidades por motivos personales, según informaron fuentes del partido.

Díaz fue elegido junto con el resto de la actual directiva para un mandato de cuatro años el pasado mayo. Ahora, se deberá convocar una asamblea extraordinaria en el plazo de un mes para que los afiliados decidan quién debe cubrir la vacante que deja.

De otra parte, el grupo municipal del partido denunció ayer el «menosprecio» que sigue demostrando el tripartito por los distritos, a los que no convoca desde septiembre. A su juicio, es en este foro donde debería debatirse sobre el futuro del plan de movilidad, pero no es así porque, según el edil Luis Zaragoza, «el gobierno da la espalda a los distritos porque no le son afines».