«El documento no puede basarse en falsedades» Luis Zaragoza y Luis Pacho, concejales de Ciudadanos. / PIÑA Pacho dice que a Somos «no le interesa combatir la corrupción, sino tumbar a su adversario político» G. D. -R. OVIEDO. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:16

Llama la atención que haya sido Ciudadanos y no el PP el que haya encontrado la 'trampa' en las conclusiones de la comisión Aquagest. Su portavoz, Luis Pacho, lo atribuyó ayer a que su grupo fue «el único que trabajó» en la comisión de investigación. Reiteró que no hubo cambio de criterio sobre la devolución del aval, coincidiendo con el viaje de Caunedo. A Somos «no le interesa combatir la corrupción, sino solo tumbar a su adversario político», porque, a su juicio, de la comisión no se puede extraer que estemos ante una posible práctica corrupta, pues, con los datos de la misma y los expedientes, «a esa pregunta no puede responder ni Ciudadanos ni nadie», explicó

«Tanto el relato de los hechos realizado por la presidenta como sus conclusiones tienen un carácter tendencioso», insistió Pacho, «por narrar unos hechos falsos con una clara intención política y sin rigor jurídico». Luchar contra la corrupción es «la esencia» de Ciudadanos, pero siempre desde la «legalidad, la verdad y el rigor». «Somos y Taboada pretenden que demos por buenas unas conclusiones basadas en falsedades, y engaña incluso a sus propios socios de gobierno, que registraron y asumieron como propias esas falacias», denunció.

Luis Zaragoza se extendió en analizar la tramitación administrativa del expediente de devolución del aval, que juzgó «correcta». «Lo que hace el interventor en febrero es subsanar un error, volver a enviar el mismo acuerdo que denegaba la devolución del aval, por un error formal». Sobre cuando acepta parte de las alegaciones de la empresa, señaló que «algunas parecen completamente ajustadas a derecho y hay otras más dudosas, pero quien debe valorarlo es el juzgado». En una aproximación personal, de los 172.000 euros que reclamaba el Ayuntamiento a la empresa por incumplimientos, tal vez hubiera que restar unos 75.000, dijo, «pero cuando promueve el convenio, la tramitación es correcta». El convenio significó la devolución completa de las garantías a la empresa.