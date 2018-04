El dueño del chalé ilegal del Naranco solicita una rebaja de su condena En el recurso de apelación presentado ante la Audiencia responsabiliza de lo sucedido al arquitecto; y dice que la sentencia es «injusta» R. A. OVIEDO. Jueves, 26 abril 2018, 03:39

La sentencia que condena al empresario ruso Alexander Ermakov a 33 meses de prisión por la construcción de un chalet ilegal en el Naranco es, para él, «injusta». Lo es, según dice, porque hay una diferencia «abismal» entre su condena y la del arquitecto A. S. D. V. porque fue quien «planteó la ejecución de una construcción provisional y gestionó la obtención de la licencia» y afronta quince meses de prisión.

Estos son los argumentos que la defensa del dueño de la vivienda construida en medio de un suelo no urbanizable en la localidad de Las Cabañas (Brañes) esgrime en el recurso de apelación que interpuso la semana pasada ante la Audiencia Provincial después de que el juzgado de lo Penal número 3 le condenase a él y al técnico por orquestar un «burdo engaño» para canjear una licencia de instalación de una caseta de obra por la construcción de una vivienda unifamiliar.

La petición evitaría que el empresario ruso Alexander Ermakov entre en prisión

En veintiún folios, el letrado de Ermakov, Miguel Ruiz, reivindica que se tenga en cuenta que la edificación fue demolida a finales de 2016 y solicita una rebaja de la condena para evitar que el empresario ruso entre en prisión: «No alcanzamos a comprender por qué mi representado es condenado a dos años y nueve meses de prisión mientras que el arquitecto, que tuvo su misma conducta según la sentencia, debe asumir una condena de quince meses de cárcel y una indemnización de veinte euros durante 270 días. Es por ello que pedimos que se le imponga una pena de un año y tres meses de cárcel así como una multa diaria de seis euros», esgrimen.

La idea

Respecto a la idea de construir un chalé en medio de un suelo no urbanizable, el recurso incide en que fue el arquitecto quien ideó esta edificación de madera mientras se realizaban las obras de reforma de la vivienda principal: «Ermakov contrató los servicios de un técnico superior y fue él quien le proporcionó asesoramiento y le dirigió. También le representó ante las administraciones y recibía todas las notificaciones de los expedientes», indicó para a renglón seguido criticar que fue A. S. D. V. quien recibió la orden de paralización de las obras y no se la comunicó a su cliente: «Este señor no se enteró de esta medida hasta el día en el que acudió al Ayuntamiento para ver cómo estaban todos los trámites».