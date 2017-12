Economía rechaza eximir del IBI diferenciado a los Abogados y al Reconquista La entrada al hotel de La Reconquista. / ALEX PIÑA Ambos proponían una bonificación íntegra de la cuota del impuesto para sus edificios, pero los técnicos desestiman sus alegaciones G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:25

Las normas no están hechas para las excepciones. El polémico (y anulado este año por los tribunales) IBI diferenciado para los grandes valores catastrales volverá a aplicarse y, si no median errores en la tramitación, por primera vez cobrarse en 2018. Aunque Economía ha corregido el baremo que se aplica a los estacionamientos para dejar fuera algunos garajes de comunidades que no tenían hecha la división de la propiedad horizontal, el resto de afectados serán los mismos. Entre ellos, el hotel de La Reconquista o el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Ambos presentaron alegaciones solicitando la inclusión en el texto de la ordenanza fiscal de nuevos supuestos que les librasen del recargo.

En concreto, el director general de Turismo del Principado, Julio González Zapico, como presidente de Hostelería Asturiana (Hoasa), propuso la creación de una bonificación total de la cuota del IBI para «los inmuebles integrantes del patrimonio cultural» afectados por el tipo diferenciado.

En una línea similar, el decano de los abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta, solicitó una bonificación similar para «el inmueble sito en la calle Schultz número 5», la sede del Colegio, que contrarrestase la aplicación del tipo de gravamen incrementado y también alegó que el Catastro equivoca los usos del edificio.

Las dos alegaciones fueron desestimadas por los técnicos. También una tercera del empresario Lisardo Hernández que ponía en duda la constitucionalidad del tipo diferenciado.

El texto definitivo de las ordenanzas fiscales para 2018 se someterá a la aprobación del Pleno mientras giran los bombos de la Lotería de Navidad, el próximo 22 a las 9.30. Solo faltará para que entren en vigor que nadie se olvide como este año de publicar el anuncio.