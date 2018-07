La edil de Educación defiende la «rigurosidad» del nuevo contrato de comedores

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Mercedes González, defendió ayer la «rigurosidad» del proceso de adjudicación del nuevo contrato de comedores escolares. Este año el presupuesto asciende a 6,45 millones de euros y según lo que adelantó este diario, los pliegos inciden en la obligatoriedad de contar con productos de proximidad y elevar la calidad de los menús con mayor variedad de frescos. Asimismo, las empresas que optan al contrato deben incrementar el personal en el servicio de comedor para una mejor atención de los escolares durante los almuerzos.

A Somos no le gusta que le toquen de lo que, hasta ahora, presume como su mayor éxito durante sus tres años en el gobierno: las mejoras en Educación. González reapareció en rueda de prensa para explicar la programación de bibliotecas y acabó por disparar citas de 'general secretario' ante algunas críticas vertidas porque una de las empresas mejor postuladas para la adjudicación es catalana. «No se puede excluir a nadie por ser de un sitio o de otro. Recuerdo a Álvarez-Cascos... Diciendo que los dineros de los asturianos se iban a ir Barcelona», afirmó antes de añadir que «no se puede eliminar la libre concurrencia» en un concurso público.

La mesa de contratación de la empresa adjudicataria se celebrará, presumiblemente, la próxima semana. A González no le parece «serio que se hable de una licitación que no está terminada. No es la primera vez que una empresa que se cree que es luego al final no es». Acerca de que haya empresas bien madrileñas o catalanas e incluso una de Sevilla sin implantación en el territorio, abundó en que «todo eso está contemplado en los pliegos. Tienen que cumplir con la compra de productos de proximidad».

«Por proximidad», añadió la edil, «hablamos de productos con los que seremos muy rigurosos. Los frescos, frutas y lácteos, que la empresa estará obligada a comprarlos y trasladarlos en las mejores condiciones». Al concurso público se han presentado nueve empresas: Cocina Leonesa, Mediterránea de Cátering, UTE Autoservicios, la Productora, Serunión, Shers Food, Endemar, Comer Bien y la histórica adjudicataria del contrato, la asturiana Cook.

El aumento del gasto municipal en el servicio, que se prevé en un 40% por menú, según las ofertas presentadas, se centrará en mejorar la calidad. Cualquier precio final que no supere los 4,3 euros se considerará baja temeraria. El Ayuntamiento sirve una media de 3.225 almuerzos diarios. Según un estudio de costes, cada escolar ovetense come un menú cuya materia prima apenas vale 1,1 euros.