El edil de Urbanismo de Oviedo tramitará en persona licencias para desatascar el servicio Ignacio Fernández del Páramo en su nuevo cubículo. / A. PIÑA Del Páramo, que atenderá en la ventanilla a partir de este lunes, critica que el área de Modernización no ha habilitado la cita previa J. C. A. OVIEDO. Sábado, 30 junio 2018, 03:03

El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, anunció ayer que todos los lunes se sumará al trabajo administrativo para tratar de echar una mano a los técnicos que tramitan las licencias de obra mayor. Asimismo, pondrá personalmente en funcionamiento un rudimentario servicio de cita previa para tratar de agilizar el atraso «inasumible» que sufre el área.

«Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para sacar adelante el servicio. Sé que no son labores propias de un concejal pero muchas de las que hago no son labores de un concejal», explicó Del Páramo que, por otro lado, cargó contra el área de Modernización (responsabilidad del alcalde Wenceslao López), por no haber puesto en funcionamiento un sistema de cita previa similar al que utilizan otras administraciones pese, indicó el edil, a haberse comprometido a ello.

La decisión de trabajar codo a codo con los funcionarios se materializará desde este lunes y trata de responder a las críticas de retrasos realizadas desde la patronal. A preguntas de este medio, Del Páramo explicó que si sus labores propias de responsable del Urbanismo de la ciudad le impiden atender en ventanilla, «los compañeros de Somos están dispuestos a relevarme».

El edil aseguró que existe desde su área un compromiso firme para tratar de reforzar la plantilla cuando sea posible. «Es claro que el Ayuntamiento de Oviedo tiene una falta de personal enorme en Licencias, donde falta casi el 50% de la plantilla», dijo, aprovechando para reconocer la labor de los empleados del servicio.

Por su parte, una treintena de trabajadores de Licencias, reunidos mientras Del Páramo explicaba a los medios su decisión, le trasladaron su apoyo preocupados por el estado el negociado: «Los trabajadores del servicio de licencias también estamos preocupados con la situación actual del servicio, al igual que nuestro concejal. Todo el mundo está opinando salvo nosotros».