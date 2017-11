Educación recurre ante el Supremo la supresión del aula infantil del Nazaret Imagen de un aula de Educación Infantil del colegio Nazaret, en La Argañosa. / Mario Rojas La Consejería de Educación agrupó a los 25 alumnos de tres años, la ratio máxima permitida en la concertada, en una sola aula, cuando un año antes mantenía en ese colegio dos unidades con 28 niños matriculados EFE Jueves, 30 noviembre 2017, 13:25

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha anunciado hoy la decisión de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que deja sin efecto la supresión de un aula infantil del colegio Nazaret de Oviedo.

El consejero ha hecho este anuncio al ser preguntado hoy en el pleno de la Junta General del Principado por el diputado de Foro Pedro Leal sobre la posición que iba a mantener ante dicha sentencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto una resolución de la Consejería del 26 de noviembre del pasado año por la que se suprimía un aula de infantil de ese centro educativo para el curso 2016-2017.

Según Alonso, el recurso de casación ante el Supremo "se asienta sobre el fondo de la cuestión: la defensa de la eficiencia y sostenibilidad, de no mantener mas unidades cuando no hay alumnos suficientes".

"Si hemos interpuesto este recurso no es por una maniobra dilatoria sino porque me preocupa lo esencial, que había alumnos para un aula y no para dos", ha subrayado el consejero, que ha negado que haya una labor soterrada contra colegios concertados, "y menos hacia el Nazaret por el tipo de alumnado que atiende y el compromiso de su profesorado".

Sin embargo, Leal ha asegurado que se puede ver un "ataque directo a la enseñanza concertada".

Ante la denuncia presentada por el Colegio, el TSJA falló el pasado 18 de septiembre que la Consejería había actuado "de forma arbitraria" y que no cumplió con sus propias normas para modificar los conciertos educativos al no respetar los plazos establecidos para llevarlo a cabo.