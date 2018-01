«A los enanitos no les gusta la sopa, hay que aprender a comer bien» Xxxx. Susana Solís durante uno de sus espectáculos. / XXX MARIO ROJAS Susana Solís 'Susana y los siete enanitos' JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Miércoles, 3 enero 2018, 00:26

Susana Solís andaba ayer «un poco estresada con los ensayos, para que todo salga perfecto». No es para menos, esta tarde, a las 19.00 horas, será el centro de atención -ella y los siete enanitos que la acompañan sobre el escenario-, de cientos de niños oveteneses que abarrotarán el Filarmónica para ver su musical. Unespectáculo que revisita el clásico de Blancanieves «a través de canciones divertidas, actuales y pedagógicas».

-¿Qué van a ver los niños en 'Susana y los siete enanitos'?

-Dividimos el espectáculo en dos mitades. La primera se sitúa en la sociedad actual en la que vive Susana, con móviles y muchas cosas y la segunda, en el mundo donde viven los enanitos, que es un bosque muy bonito, con pocas cosas materiales pero que ellos aprovechan con respeto a la naturaleza y respeto a todo lo que nos rodea. Al final se puede vivir con menos cosas, eso es lo que queremos enseñar a los 'peques' del mundo actual.

-¿Cómo es el papel que desempeñan los siete enanitos?

-Cada uno de los siete tiene su personaje, como en el cuento. Gruñón, Mocoso, Tímido... y aprovechamos su arquetipo para crear diálogos. Además hay personajes como la Bruja Paca, que intentamos que sea una bruja divertida, que enseñe las maldades que no se deben hacer. De pequeña, a mí me marcaron los cuentos para divertir y dormir pero algunos de los malos daban miedo y queremos que sea una bruja que no dé miedo.

-¿Qué valores intenta transmitir?

-Se trabajan valores como la higiene personal o el cuidado del cuarto. Hay canciones como la de la sopa de verduras porque a los enanitos no les gusta la sopa, pero hay que aprender a alimentarse bien. O también, que a pesar de las diferencias de cada uno, hay que respetarse y no pelear. En el fondo del corazón, todos somos iguales y si nos escucháramos, nos iría mejor. En la segunda parte estamos en el bosque y aprendemos los nombres de los árboles y lo importante lo que es la naturaleza. Pero el mensaje principal es la amistad entrañable de Susana con los siete enanitos. En esos dos mundos, la amistad perdura para siempre.

-Esta semana vienen los Reyes Magos, ¿tiene algún mensaje para los niños?

- Que no se pongan nerviosos, que se vayan a la cama tranquilos que los Reyes van a venir. Y que les dejen un vasito de leche y galletas porque es una tradición muy bonita. Cuando era pequeña me sentía muy orgullosa de que se comieran y bebieran lo que les había preparado.