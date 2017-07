Enjuician a un hombre por amenazar a dos empleadas de una escuela infantil Agravió a la educadora del centro donde iba su hija y después, amenazó con dar una «hostia» a la directora por pedirle explicaciones CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 12 julio 2017, 01:47

La Fiscalía del Principado de Asturias pide cuatro años de prisión y otros tantos de alejamiento para un padre acusado de dos delitos de atentado: el primero contra una educadora de una escuela de Educación Infantil de la ciudad y el segundo, contra la directora del mismo centro.

Los hechos que hoy se enjuician, en el juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, sucedieron el 16 de febrero de 2016. Ese día el acusado acudió a la Escuela Infantil donde estaba matriculada su hija para recoger a la pequeña. Cuando accedió a la sala donde se encontraba la niña, vio que la educadora la llevaba en brazos mientras atendía a otros bebés, menores de un año. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado se dirigió a la educadora de forma «agresiva» para preguntarle por los horarios del comedor del centro. La profesional le remitió a la dirección del centro, como lugar donde presentar las quejas. «Anda estúpida, idiota, aparta, esto no lo trato en ningún sitio», le contestó airado. Acto seguido, la empujó por el hombro, metió a su hija en el cochecito de bebé y la arrolló pasándole la rueda del coche por encima del pie.

A consecuencia de esto, la educadora sufrió una reacción de estrés agudo y precisó asistencia médica y tratamiento psiquiátrico durante 18 días. Además, la víctima denunció los hechos ante la directora del centro que concertó una entrevista con el acusado a los dos días.

En esa reunión, la directora le explicó al padre de la menor que debía de justificar las ausencias de la niña porque si superaban los treinta días perdería la plaza. En ese momento, se levantó «violentamente» y se dirigió a la directora a la que le advirtió, según recoge la Fiscalía: «Como me levantes el tono te doy una hostia». Le lanzó una silla y la amenazó con un «te espero afuera, si crees que va a ser aquí no me mires, me estas retando te espero afuera... Afuera ya verás la que te va a caer» . Y dicho esto se marchó del lugar increpándola a gritos. El juicio tendrá lugar hoy a las doce y media.