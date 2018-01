«Las entidades religiosas deberán pagar hasta el último céntimo», insiste Rosón La capilla de la Magdalena, cuyo edificio da a la calle Fierro, en la que, según Rosón, tiene bajos comerciales y es gravable. / PIÑA La diócesis asegura que «cumple la ley», IU y PSOE apoyan al concejal de Economía y la oposición le exige que se ajuste a las normas D. LUMBRERAS OVIEDO. Jueves, 18 enero 2018, 03:45

«Las entidades religiosas deberán pagar hasta el último céntimo que les corresponda por ley. Pedimos que no nos obliguen a exigirles, a través de la autoridad fiscal, cuáles son sus inmuebles». Así de contundente confirmó ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, su intención de que el Ayuntamiento empiece a cobrar a partir de 2019 todos los impuestos municipales a la iglesia por edificios sin culto.

Su concejalía está trabajando en un listado de veinte bienes a los que se les aplicaría «toda la carga impositiva municipal, Construcciones y también el IBI». «Cuando sepamos cuántos edificios están dedicados al culto, los eximiremos. A todos los demás, no», argumentó, dispuesto a llevar su decisión hasta el final.

El edil detalló que ya se ha confirmado que no están dedicadas al culto, en primer lugar, viviendas en la zona rural: Brañes, Pineda y la casa rectoral de San Esteban de Sograndio. También la Casa Sacerdotal de la calle San José, 5 en una finca de 1.217 metros cuadrados, «vivienda y residencia», y un solar de 239 metros cuadrados entre las calles Fierro 11 y 13 y Magdalena, 10, que fue hospital y hoy alberga un edificio de cuatro plantas. Rosón apunta que con sus bajos comerciales posee «un uso lucrativo».

Apoyándose en una reciente sentencia que obliga a un colegio religioso a pagar al Ayuntamiento de Getafe el impuesto de Construcciones, anunció anteayer que el Consistorio girará los recibos de todos los tributos locales a la Iglesia. Fuentes del Arzobispado negaron que en la ciudad la Iglesia tenga propiedad alguna por la que sea preciso pagar impuestos: «Hay jurisprudencia que zanja esta cuestión. Y la diócesis se ajusta a la ley».

El edil de Economía encontró apoyos. La portavoz de IU, Cristina Pontón, celebró que «afortunadamente» sale adelante una iniciativa que su grupo ya defendió en 2013. «La ciudad la disfrutamos y la sufrimos todos, la Iglesia también. Tienen que pagar el asfaltado, Villa Magdalena y la limpieza de sus fachadas», justificó. El socialista Ricardo Fernández, dentro de la «prudencia» de una cuestión que sobrepasa lo local, recordó que «existen resoluciones que dan por bueno repercutir impuestos ligados a bienes inmuebles con actividades que produzcan un rendimiento económico».

La oposición rechazó de plano las intenciones del equipo de gobierno. «No cabe equiparar inmuebles vinculados a actividades ajenas al culto o a labores sociales o asistenciales con inmuebles vinculados con explotaciones económicas», los únicos que se podría gravar, declaró el concejal del PP Eduardo Rodríguez. «El tripartito lo que tiene que hacer es trabajar para ejecutar el gasto, cumplir la ley, no enredar y evitar debates estériles», porque se va a aprobar «un presupuesto al margen de la ley. Esto no sale gratis, es lo preocupante y no el IBI de la iglesia». Por su parte, Ciudadanos expuso que «para cobrar esos impuestos a la Iglesia tiene que modificarse la Ley de Haciendas Locales». Su portavoz, Luis Pacho, pidió al equipo de Gobierno «que cumpla la ley, que no condene al Ayuntamiento a meterse en pleitos que va a perder».

El ejemplo de Rosón se extiende. La FSA (Federación Socialista Asturiana) pidió ayer a sus alcaldes que empiecen a reclamar los impuestos municipales a la Iglesia. En Corvera están elaborando, como en Oviedo, un catálogo. A Mieres ya le consta que está todo exento.