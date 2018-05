«Los 32 millones por La Vega son una estimación, pero estamos lejos de eso» El alcalde, Wenceslao López, en la Casa Consistorial. / ALEX PIÑA Wenceslao López Martínez, alcalde de Oviedo, afirma que lo primero es delimitar las propiedades de cada parte en los terrenos de la fábrica antes de cerrar un acuerdo urbanístico GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Domingo, 6 mayo 2018, 02:28

Wenceslao López (Oviedo, 1948) tiene decenas de asuntos sobre la mesa, pero solo en sentido figurado. La de su despacho está despejada, salvo por el portátil y alguna documentación sobre la seguridad del Tartiere, de moda esta semana. Al hablar, sin embargo, se nota que donde tiene mil cosas es en la cabeza. Sobre todo una: que salga bien lo de La Vega. Igual no le da tiempo en el año que queda de mandato pero, aunque dice que «no piensa en ello», hay cosas que le gustaría rematar desde la Alcaldía.

-¿Fue un error aprobar el presupuesto en déficit?

-No, yo diría al revés, que ha sido una acierto establecer un presupuesto equilibrado ahora.

-Lo ha retrasado otro mes.

-Una vez que se conoce la sentencia del Calatrava era obligado por ley pagar antes de junio. Hemos aprovechado para introducir el equilibrio presupuestario, que es fundamental.

-Si es fundamental, ¿por qué no se hizo desde el principio? Ha impedido solicitar el préstamo hasta volver a equilibrar las cuentas...

-Vamos a ser pragmáticos, cuando sale la sentencia se sabe que hay que hacer una modificación presupuestaria. Yo tomo la decisión de que, en ese cambio, voy a exigir equilibrio presupuestario. De hecho en paralelo se están pidiendo las ofertas a los bancos, para que poder tramitarlo cuando tengamos la respuesta del Principado.

-En tres años hemos pasado uno largo en prórroga presupuestaria.

-Aquí el problema no es la prórroga presupuestaria. Si apruebo los presupuestos en octubre, pero no tengo ningún proyecto para licitar, no he adelantado nada.

-Pero hay proyectos de saneamiento rural pendientes de licitar por 1,5 millones o el de las torres de Pando con la avenida del Mar, que está redactado desde 2014 y se acaba de contratar.

-Lo de Pando es un asunto diferente, afecta a un vial de la Ronda Norte, es un ejemplo que no me vale.

-También se intenta abrir una conexión entre Prados de la Fuente y Fitoria sobre la reserva de suelo de la Ronda Norte y sin modificar el PGOU.

-Sí, sí, pero el problema está en qué medida podemos tener proyectos. Más del 90% de los proyectos se elaboran fuera de la casa, lo que pone en evidencia un grave problema de personal. Ahora tenemos muchos proyectos ya preparados.

-¿Tantos como para necesitar presentarse a otro mandato?

-De los que tenemos en cartera gran parte se van a hacer este año.

-Alguno le quedará para animarse a ser candidato...

-Siempre quedan, por suerte.

-¿Cuáles son los que más le preocupan?

-Hay tres que me preocupan mucho. Creo que son trascendentales los proyectos de Oviedo del siglo XXI, como son La Vega, El Cristo y el Naranco. Tres hitos que van a suponer una gran transformación de Oviedo. Lo que pasa es que son proyectos con un periodo de maduración largo.

-¿Le ha contestado Defensa al borrador del convenio?

-Ha contestado y estamos planificando una próxima reunión. En líneas generales, nuestra propuesta les parece bien.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-Estamos tratando de cerrar lo que han sido las cesiones municipales a lo largo de estos cien años. Hemos conseguido que Defensa esté dispuesta a aceptar documentalmente esas cesiones, sin acudir a los tribunales.

-Hablamos de una hectárea de las doce del recinto.

-Estoy luchando por demostrar que entre un 10 y un 15% son de propiedad municipal, entre 10.000 y 18.000 metros. Vamos a luchar por lo máximo, evidentemente.

-¿Y el resto para el ministerio?

-Defensa ha manifestado que no quiere especular con La Vega, acepta que se le compense urbanísticamente con otros derechos y en base a la actual calificación. Lo que hay ahora que es una edificabilidad de 0,46 metros por metro de suelo industrial.

-Los 32 millones de euros que adelantó EL COMERCIO que dejó caer el ministerio en su última reunión.

-Bueno, sí, pero es una cifra que tampoco quiero entrar en ella y he hablado con Defensa y tampoco quiere entrar en este momento en ella, porque podríamos entrar en una discusión muy larga.

-¿Estamos cerca al menos?

-Para mí no es una aproximación, pero digamos que es una estimación, que para mi el valor está muy lejos.

-¿Cuándo se sentarán a hablar de dineros o aprovechamientos?

-Tenemos que ultimar con Defensa el marco de juego y una vez que lo tengamos, será el momento de concretar el acuerdo urbanístico, de fijar qué es de cada cual. Creo, y se lo he dicho a Defensa, que estamos obligados a llegar a un acuerdo, por el interés de Oviedo y por el interés general.

-¿En qué marco cree que hay que valorar los terrenos?

-En La Vega, por una parte está el acuerdo con Defensa sobre la propiedad, y por otro un proceso urbanístico complejo. Está el 10% de aprovechamiento municipal, los suelos están afectados por el entorno de protección de Santullano, del Camino de Santiago o del Camino Plata. Más el propio valor arquitectónico e industrial del conjunto. Hay una serie de condicionantes importantes que afectarán a la hora de cerrar un acuerdo.

-Uno que pasa por dar aprovechamientos lucrativos a Defensa.

-Hay una ley a nivel nacional que obliga a Defensa a no ceder gratuitamente su patrimonio.

-¿Para qué queremos La Vega?

-Hay que preservar instalaciones de valor arquitectónico, son testigos de la Revolución Industrial y tenemos la suerte de que están en Oviedo. Además, algunos pueden ser grandes contenedores de actividades industriales de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la biotecnología, de la nanotecnología o factorías culturales y feriales.

-Si preservamos el conjunto nos quedamos sin ese gran espacio multiusos, para conciertos, ferias o eventos que necesita la ciudad.

-Fíjate que en La Vega, hay una nave que tiene 10.000 metros cuadrados.

-Sí, la diseñó Ildefonso Sánchez del Río y tiene muy mala acústica o muy difícil adaptación para usos deportivos.

-Cierto, pero tenemos dos grandes espacios en La Vega y El Cristo y cada uno tiene que jugar un papel importante en el futuro de Oviedo. Ahí hay cabida suficiente para encontrar ese gran espacio que necesita Oviedo. En cualquier caso, son dos procesos urbanísticos largos, en los que habrá participación ciudadana y que van a ser determinantes

-Dos planes especiales como los de Buenavista y El Vasco, donde según los informes municipales, el Ayuntamiento entregó valores en exceso por 86 millones de euros.

-El Ayuntamiento se desprendió de su patrimonio en favor de una empresa y es la propia empresa la que dirigió la recalificación del suelo. Lo del Calatrava y El Vasco ha sido una aberración a nivel patrimonial y a nivel de ordenación urbanística.

-¿Si hemos entregado patrimonio de más, no tocaría abrir un expediente de responsabilidad patrimonial o estamos escaldados?

-En el caso de los Palacios, la situación es diferente. Yo diría que es una responsabilidad política, ha sido llevado incluso a los tribunales, por el PSOE, y los tribunales ya han dictado sentencia. No ha habido ninguna posibilidad de continuar el procedimiento.

-¿Espera algo del expediente de Villa Magdalena?

-Tengo la obligación legal, ética y moral de llevar hasta el final que pueda ese proceso siempre que exista el mínimo resquicio de determinar responsabilidades. No puedo quedarme tranquilo cuando al ciudadano de Oviedo le ha costado 65 millones de euros algo que se compró en 2,5, treinta veces más. Evidentemente, como todos sabemos, por una parte va la realidad y por otra parte va legalidad; a veces tienen caminos divergentes.

-¿Le han decepcionado los funcionarios? El otro día escuchamos a uno decir que recibía instrucciones para licencias en post-it.

-Tenía un diagnóstico previo y lo he confirmado como alcalde. No tenemos un departamento interno para revisar procedimientos, controlar y tratar de buscar eficiencia. Lo he previsto en el organigrama, pero la legislación no nos deja contratar. Por otra parte tenemos una tremenda carencia de recursos humanos. Nadie se puede imaginar la penuria con la que tiene que trabajar este Ayuntamiento.

-Hasta acabar haciendo contratos verbales ...

-El otro día se nos criticaba, pero el número de contratos verbales, de facturas pagadas sin respaldo contractual, era mucho mayor en los años 2013, 2014 o 2015. Esa es la verdad. En 2013, hubo 30; en 2014, 35; en 2015, 29; en 2016, 13, y en 2017, 12. Lo estamos reduciendo, pero no es un problema de ahora.

-¿Es consciente de los riesgos jurídicos de esa práctica?

-Evidentemente, de hecho, estoy preparando una carta para mandársela a Montoro para explicarle cómo la penuria de recursos humanos de este Ayuntamiento nos está llevando a que tengamos que utilizar ese mecanismo indeseable, porque hay servicios fundamentales para los que tenemos dos opciones: dejar de prestarlos o que funcionen sin contrato.

-¿Por qué no llegan las proposiciones de la oposición al Pleno?, ¿no quieren debatirlas en público?

-No es que no las lleven. Hay grupos que además de ser pequeños tienen complejo de ser pequeños. Hay un reglamento, unas reglas de juego, que son las que se ha aplicado.

-Un reglamento contra el que protestaba el PSOE en la oposición.

-Estoy impulsando su modificación.

-Pero en comisión podían dejarlas pasar. Con una abstención de su grupo, por ejemplo.

-Las abstenciones son políticas. Así es el juego político y, al final, las meten igual por urgencia y entran en el Pleno, y en el debate de la urgencia, siempre se entra en el fondo.

-Tres minutos y entre el proponente y un portavoz, no se escucha a todos los grupos...

-No puedo gestionar los plenos al margen de la normativa, pero como estoy de acuerdo es que es una norma muy cerrada en algunos casos he propuesto modificar el reglamento para que las minorías tengan más posibilidades de llevar sus asuntos al Pleno. Si hemos tardado es porque estaba cerrando el reglamento del Consejo Social de la ciudad.

-¿Y tendremos Consejo Social después de catorce años?

-Sí, en eso estamos. Espero que en la próxima comisión. Hemos hecho modificaciones en la participación ciudadana, se ha hecho mucho más abierto en la participación sectorial.

-Del Plan Estratégico apenas hemos hecho nada ...

-Claro, falta el Consejo Social, que es el instrumento que debe controlar, impulsar y hacer el seguimiento del Plan Estratégico según la Ley de Grandes Ciudades.

-Ya que no quiere confirmar si aspirará a ser candidato, el PP anda buscando uno. ¿Les puede beneficiar una pugna interna?

-Lamentablemente en este momento, donde los escándalos en política están a la orden del día, lo que percibo es que dentro de los electores de la derecha, los hechos escandalosos de corrupción afectan poco a la derecha.

-No es lo que dicen las encuestas, que pronostican un crecimiento importante de Ciudadanos...

-Hablo de las derechas.

-Para ser de derechas, tiene varios excompañeros de partido y de la AMSO en cargos destacados en Ciudadanos en Asturias.

-En todos los partidos hay personas confundidas de sitio.

