El equipo de gobierno mantendrá en sus puestos a los investigados Agentes introduciendo en el coche cajas de documentación tras el registro, el martes, en el edificio de Seguridad Ciudadana, que se prolongó durante cinco horas.

El equipo de gobierno confirmó ayer que mantendrá en sus puestos a los dos investigados dentro de la 'operación Enredadera', el máximo responsable de la Policía Local, el comisario José Manuel López, y el subinspector responsable del área Técnica del servicio. Ambos acudieron el martes a declarar a Comisaría en calidad de investigados y salieron tras prestar declaración sin ninguna medida cautelar o imputación concreta. «Hemos tenido funcionarios sentados en el banquillo a los que no se ha apartado, incluso tratándose de una jefe de Policía, no podemos hacer distinciones así», apuntaron fuentes municipales para explicar sus prudencias y respeto por la investigación y la presunción de inocencia.

Hasta la nueva Relación de Puestos de Trabajo impulsada por Agustín Iglesias Caunedo, Oviedo contaba con dos plazas de comisario principal: una para Agustín de Luis y otra la de José Manuel López. La jubilación del primero permitió amortizar una. Un hipotético relevo obligaría a buscar en los siguientes niveles del escalafón.

En cualquier caso, va para largo. El abogado de José Manuel López, Miguel Teijelo, opinó ayer que la instrucción se dilatará en el tiempo. «El juzgado tendrá que recibir y analizar toda la documentación y las testificales» de una operación que afecta a 44 municipios y dos mancomunidades de cinco autonomías distintas y que, solo en la primera fase desarrollada el martes, ha supuesto la puesta a disposición judicial de 15 imputados. Fuentes policiales matizaron, además, que la operación no está cerrada y podrían ser llamados a declarar otros funcionarios, cargos públicos o deducirse de las actuaciones nuevas líneas de investigación que afecten a otras administraciones. «Muchos meses», valoró Teijelo.

Y mucho trabajo. Todo por una empresa de la que un funcionario de policía decía ayer en un foro especializado que los comerciales de Gespol «tenían una política comercial muy agresiva o proactiva como dirían ellos. Iban a los Ayuntamientos/PLs y hablaban con cualquiera que pudiera influenciar en la compra de sus productos y servicios, los cuales eran bastantes completos». En el mismo post, 'Lukas', añade que no duda «que pueda existir algún caso de verdadera prevaricación», pero que no cree que todos los casos acaben en condena, «porque aunque no escatimaban en ofrecer a los puestos claves alguna comida o viaje», dudaba que excedieran «lo permitido por las 'costumbres sociales'. Yo por si las moscas acabo de regalar el 'pendrive' que me dieron con publicidad».