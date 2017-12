Un escaparate de cuento Concepción Suárez, frente al escaparate ganador de su tienda en El Fontán. / A. PIÑA El comercio Coser y Cantar en El Fontán gana el primer premio del concurso de escaparates de Navidad de Oviedo Tiendas CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:28

A Concepción Suárez la suerte le pilló ayer desprevenida. Y no, no fue la Lotería de Navidad. Esta modista de corte y confección recibió el premio al mejor escaparate navideño que convoca todos los años Oviedo Tiendas. Su comercio de ropa infantil Coser y Cantar, ubicado en plena plaza de El Fontán, se hizo con este galardón premiado con 200 euros. «Casi no me dio tiempo a abrir la tienda cuando me lo comunicaron», expuso.

El premio reconoció la composición, el estilo y la originalidad de un escaparate en el que el tul blanco es el protagonista. Su autora ideó una especie de cuadro en el que resalta un vestido de niña. «Parece que está confeccionado pero realmente está enrollado, no lleva ni una costura», explicó Suárez. Los detalles complementan un escaparate que evoca la imagen de un cuento de Navidad. No faltan los zapatos plateados, que recuerdan al 'Mago de Oz'; tampoco un sombrero que nada tiene que envidiar al del conejo de 'Alicia en el País de las Maravillas'. Todo coronado con las alas plateadas de un ángel y enmarcado en un halo de tul blanco que le confiere un romanticismo que ya quisiera el mismísimo Lord Byron.

Suárez no es nueva en esto de hacerse con el primer premio del concurso de escaparates: «He recibido trece o catorce». Haciendo memoria recordó el primero de todos: «Fue en la tienda que tenía en General Elorza. Recibí por parte del Ayuntamiento cuando estaba Gabino de Lorenzo 150.000 pesetas y una placa de plata preciosa».

Lleva 36 años dedicada a las telas y las agujas. Sus manos confeccionan todo tipo de diseños, vestidos, disfraces y hasta recrea trajes de época. En su taller guarda como oro en paño un vestido de La Regenta. «Me lo piden para convenciones, fiestas e incluso bodas», apuntó.

Y si su escaparate es digno de premio, su tienda de El Fontán no es para menos. La decoración incluye una Mariquita Pérez original y tiene hasta una foto dedicada del director de cine José Luis Garci. «Le dejé trajes de época cuando rodó su película 'Luz de Domingo'». Y es que sus diseños son de cine.