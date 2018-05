El Escorialín se olvida del temporal La caída de un árbol en diciembre inutilizó el edificio de información turística D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 11 mayo 2018, 03:29

El pasado 27 de diciembre, la borrasca 'Bruno' se dejó sentir en Oviedo. Además de provocar daños en la Catedral, arrojó de noche un árbol sobre El Escorialín, que desde entonces ha permanecido inutilizado. Casi cinco meses después, acaba de terminar su restauración y «enseguida» volverá a funcionar como Oficina Municipal de Turismo. Así lo confirmó ayer la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas.

Las obras en el inmueble han supuesto «alrededor de 11.000 euros», que el Consistorio pasará al seguro. Primero, los operarios municipales repararon al tejado. Luego, fue preciso encargar a una empresa especializada, y «hay pocas», que realizase un cristal a medida para el invernadero, que ya tiene flores.

El Escorialín data de 1958 y fue bautizado popularmente así por la lentitud de su construcción. Además de ese pequeño jardín que alberga, es punto de atención turística. Un servicio que se recuperará en breve y lo atenderán dos contratados en prácticas que llevan desde el mes pasado en el Auditorio .

Kiosco del Bombé

La concejala Ana Rivas anunció que se está actuando para mejorar la «eficiencia energética de las climatizaciones y los cerramientos de las instalaciones municipales». También se mejorará la accesibilidad en dos lugares. De modo «casi inmediato» se cambiará la puerta de las oficinas de la calle del Peso (donde está el área de Licencias), haciéndola corredera, para que no sea necesario sujetarla. En paralelo, se conectará este edificio con las oficinas de Participación, al lado, que no son accesibles. «Se creía que estaba la muralla, pero finalmente donde vamos a tocar no está ningún rastro», indicó Rivas.

Sobre el kiosco del Bombé, que permanece andamiado, Rivas respondió que el contrato «está en la fase de liquidación» después de que una sentencia lo pusiese en manos del Ayuntamiento tras la quiebra de la constructora que lo reparaba. Pero tardará en arreglarse: «La situación es muy penosa. Los servicios no dan ni siquiera para tramitar que alguien lo haga».