El escritor Lorenzo Silva dará el pregón de la XXV edición de LibrOviedo Lorenzo Silva, en una imagen reciente. / EFE El evento librero del 4 al 13 de mayo contará con actividades infantiles y la presencia de 32 autores y, por primera vez, 15 editoriales asturianas DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Lunes, 16 abril 2018, 01:12

El multipremiado escritor madrileño de novela negra Lorenzo Silva, conocido por la saga protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, será el encargado de leer el pregón en la inauguración de LibrOviedo, el próximo viernes 4 de mayo. Acto seguido, a las 20 horas, hará un repaso de su obra con el público, según detallaron fuentes del evento.

La Asociación de Libreros de Oviedo está ya en la cuenta atrás para la gran feria del año, con una nueva directiva y la ambición de poner toda la carne sobre el asador al cumplirse las bodas de plata, del 4 al 13 de mayo. Mar Prieto, presidenta de la entidad, cuenta que ya tienen «el 95% de los escritores cerrados», un total de 32. «Estamos muy ilusionados con el 25 aniversario y trabajando denodadamente. Queremos que quede en la retina del público».

Además de las tiendas y los volúmenes, las editoriales contarán por primera vez con un estand reservado para ellas, el que antes ocupara el Ministerio de Defensa. Prieto afirma que el teléfono no deja de sonar y ya se han interesado quince de estas empresas en venir. «Queremos que vengan las editoriales ovetenses y del resto de Asturias para que tengan presencia en esta feria y se den a conocer», animó, porque «suelen ser pequeñas y muchas veces sus libros no llegan siempre a las librerías». Así, quieren facilitar el acceso a publicaciones minoritarias al público en general y a los libreros en particular. La ganancia se reparte al encontrarse la caja compartida.

En esta edición, en la que los libreros quieren «inundar Oviedo», serán más las librerías que participan. En concreto, pasarán de ser de las diez de años anteriores a trece. En consonancia con el objetivo de dar más relevancia a la literatura infantil, porque «los más pequeños son el caldo de cultivo de los futuros lectores», se unirán dos librerías de esta temática, Punto de Cuento y El tesoro del dragón de la lluvia, que acompañarán a la ya clásica el Búho Lector.

Por supuesto, no faltarán los autores con libros recientemente publicados firmando sus obras y ofreciendo encuentros en Trascorrales, seña de identidad el evento. Los nombres de mayor peso confirmados son Alejandro Palomas, premio Nadal 2018, y el célebre periodista y escritor madrileño Andrés Aberasturi.

Más autores y actividades

Hay más, como la periodista política Pilar Cernuda, la bloguera especialista en dulces y postres Alma Obregón, el exitoso Eloy Moreno, el también guionista Ignacio Martínez Pisón o María Oruña, la nueva reina de la novela negra. A ellos hay que sumar más nombres: José Javier Esparza, el primer domingo; Pilar Eyre, con su último libro, 'Carmen la rebelde', sobre la amante de Alfonso XIII y madre del difunto don Leandro de Borbón; Ana Romero, autora de 'El rey ante el espejo'.

La nómina incluye a varios escritores locales: acudirán Miguel Barrero, Inaciu Galán, Inmaculada González-Carbajal, Alberto Polledo, Esther García López y la madre Olga María del Redentor.

No solo de conferencias de autores vive LibrOviedo. Por sus 25 años habrá una ginkhana. «Queremos que participen cinco equipos de cinco alumnos y que hagan una ruta por cinco puntos del Oviedo Antiguo que tengan una referencia literaria», como 'La Regenta', 'Tigre Juan' o 'Nosotros los Rivero', indican fuentes de la feria. «No solamente tienen que llegar al lugar de la siguiente prueba, sino también responder a una pregunta sobre ese sitio», completan.

Además, de lunes a viernes, dos colegios cada día participarán en una serie de actos bajo el lema 'Ellas también cuentan', para dar relevancia a la mujer en la ciencia. El programa para los más pequeños se completará con cuentacuentos, concierto para bebés y un recital acústico de La bande.

El apartado gráfico también tendrá protagonismo con un gran encuentro de ilustradores el día 4 a las 19 horas, coordinado por María Luisa Torcida. Participarán, entre otros, Goyo Rodríguez, Ana Sáez del Arco, Alberto Pieruz, Inés Fernández y Raquel Lagartos. Habrá asimismo una cumbre dedicada a los fanzines, con la poeta Dalia Alonso.

Para la realización del evento es fundamental la colaboración del Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación. Prieto ya se reunió hace varios días con la edil, Mercedes González, para firmar el convenio con una asignación económica de 36.000 euros. En estos momentos queda ya solo ultimar los flecos, como la noche gastroliteraria, que el año pasado se dedicó a Juego de Tronos y en esta ocasión aún está por perfilar. Otro ejemplo es el teatro en la calle el Día de la Madre, a cargo de Higiénico Papel.