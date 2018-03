«Queremos que la federación lidere el movimiento vecinal de Oviedo»

La corredora de seguros Eva Sánchez (Oviedo, 1954) es desde anteayer la nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Oviedo, FAVO, en sustitución de Emilio Peña. Desde hace ocho años dirige la entidad de residentes de Limanes y también es secretaria de la Asociación de Amigos de Faro.

-¿Rompe la huelga esta charla?

-Nada que ver. Estoy encantada de haber ido a la manifestación y de que las mujeres seamos libres.

-Se ven pocas lideresas vecinales.

-Pues sí, la mayoría de las veces el movimiento vecinal estuvo liderado por hombres, pero está cambiando. Conquistamos el terreno.

-¿Se esperaba su elección?

-Desde hace un mes sí, porque lo habíamos planeado en la federación. No tuve ninguna duda, tengo una junta ejecutiva muy trabajadora que está apoyándose como una piña. Sabemos que es duro pero tenemos muchas ganas de conseguir logros. Yo sola no soy nadie.

-Cómo está la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo?

-Asociaciones somos 29. Tiene 30 años de vida y queremos que lidere el movimiento vecinal en Oviedo.

-¿Qué metas se propone?

-Queremos ayudar a las asociaciones y a los vecinos a resolver los problemas, ser el nexo de unión con el Ayuntamiento y que nos escuchen. Que sepan todos que estaremos al 100 %.

-¿Cómo es la relación con el resto del movimiento vecinal?

-Con las asociaciones no federadas tendremos contacto. Con otras federaciones (Fegea), nosotros tenemos un camino marcado y cada uno que vaya por el suyo. No nos estorban para nada, no nos vamos a meter con nadie.

-¿Cómo empezó en el movimiento vecinal?

-Mi marido era el presidente de la asociación de Limanes desde que se fundó en 1997. Yo lo vivía, aunque no como ahora, más dentro. Cuando faltó, me lo pidieron los compañeras de la junta y orgullosa cogí el testigo. Así me metí.

-¿Qué ha conseguido como líder vecinal?

-El transporte, tras mucho solicitar y mucha entrevista. También el centro de salud de Colloto, que fue una lucha importante de la asociación, el Museo de Faro y el saneamiento, que ahora el 99% de las viviendas ya lo tienen, y el arreglo de caminos, que todavía quedan. Falta alumbrado..., y en ello estamos. Tenemos que estar muy orgullos de lo que fuimos consiguiendo.

-¿Están satisfechos con las líneas de transporte nuevas?

-En la medida que me corresponde, sí. Y los demás, según el día de la reunión, me parece que sí.

-Se oyen quejas sobre el asfaltado, la iluminación y la limpieza.

-En la zona rural hay falta de reparación de caminos y de alumbrado. Internet no nos llega. Estamos a ver si nos ponen fibra o repetidores, hay mucha gente estudiando que no puede hacer los trabajos porque no tiene cobertura.

-¿Les afectan las pintadas en la zona rural?

-No tenemos pintadas porque no tenemos aceras, soportales... Tenemos caminos y carreteras, mejor que peor. Lo que queremos es que Limanes entre en el plan del anillo verde. Las sendas pueden dar mucho juego, y cuando esté el centro de alfarería será una ruta muy guapa.

-¿Veremos museo de Faro en 2019?

-Si Dios quiere y los astros se alinean, empezarán las obras y estará hecho. Vamos a poner una vela a un santo de los casos imposibles.

-¿Están politizadas las asociaciones?

-La nuestra, no. De hecho, nos llevamos bien con todos los grupos.

-¿Emilio Peña, a quien sucede, seguirá ayudando?

-Espero que siga. Dejó su camino hecho y estamos contentos con la labor que hizo. El movimiento vecinal es un aprendizaje continuo.

¿Qué destacaría de su labor?

-El trabajo de los distritos sobre todo, estuvo ahí desde el principio.

-¿Qué tal funcionan los distritos?

-El nuestro, el rural dos, muy bien. Entre nosotros dialogamos y enviamos propuestas al Ayuntamiento. Falta la ejecución de la inversión. Pedimos cosas de seguridad vial y algún parque.